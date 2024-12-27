我是廣告 請繼續往下閱讀

即將迎接2025年迎新換新衣，遠東百貨推出「迎新生日慶」2025HAPPY NEW YEAR檔期，活動檔期鎖定百貨服飾5,000元送500元、大家電單筆滿萬送1,000元，冷氣團一波波來襲！冷冬警報趕緊把熱銷保暖冬裝、冬被寢具買回家，遠東百貨陪伴大家換新裝抗寒冬。迎新生日慶檔期台中大遠百113年12月26日(四)~114年1月9日(四)遠百信義A13、板橋大遠百、遠百板橋中山、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮114年1月1日(三)~114年1月23日(四)遠東百貨生日慶檔期百貨服飾當日累計5,000元送500元，國際精品指定專櫃當日單筆1萬元有贈送，大家電單筆1萬元送1,000元、保健器材單筆滿5,000元送500元買越多送越多。針對全館高消費還有加碼禮，當日累計每滿25,000元加送500元依此類推。大家電高消費加碼禮當日累計50,000元加送500元。針對信用卡超值回饋，10大銀行聯手出擊百貨服飾(含精名品)當日累計6,000元送100元、9大指定銀行刷數位3C(含APPLE/MUJI)單筆分期1萬元送500元。新竹大遠百APP會員獨家加碼持遠東百貨APP於國際名品，當日持遠東銀行信用卡單筆分6期刷8,800元送200元商品券，限量200份。女、男、童裝、內衣、配件、女鞋，當日單筆滿8,000送100元十足券。國際精品、珠寶黃金當日單櫃累計滿16萬送600元十足券，以此類推。指定家電單機特別加碼，最高回饋1,500元十足抵用券。台中大遠百獨家新櫃登場指定化妝品專櫃享正貨9折優惠。看好元旦假期中部客群消費力，生日慶檔期開幕獨家新櫃，義大利百年巧克力品牌Venchi盛大開幕，是全台第一間內用區專門店，給台中甜點控與巧克力迷，在冬季準備迎接味蕾的極致饗宴。中部獨家Nautica White Sail city boy風格快閃店重磅登場，推廣新世代喜愛的風格與版型，在店內一次可以找齊各國服裝，快閃限定消費滿額即贈手機掛繩。高雄大遠百APP金級會員加碼自1月1日~1月20日憑遠百APP金級會員及本人身分證明文件即可兌換100元十足電子抵用券，高雄大遠百祝一月份壽星生日快樂。聚客活動板橋大遠百1月7日(二)~1月19日(日)在新站路入口推出「強強聯手 TAG Heuer 泰格豪雅x Porsche 保時捷聯合特展」，現場展示業界首款變速計時腕表泰格豪雅Carrera x Chronorsprint x Porsche及Carrera Porsche 963限量腕表，向傳奇跑車級賽車運動致敬。新北保時捷帶來最新款純電休旅Macan 4及911Carrera聯合展示，歡迎愛表及愛車人士親臨鑑賞。遠百桃園1月1日 (三)~1月19日(日)啟動「歲末送舊，二手捐衣」公益行動，邀請民眾捐贈二手衣物，每捐贈一件可獲HAPPY GO點數10點(最高回饋50點)。活動結束將全數捐送至桃園「木匠的家」，以實際行動傳遞冬日暖意。聯手桃園知名國畫大師林振彪1月14日(二)~3月2日(日)於12樓藝文空間舉辦「水墨典藏筆情墨趣」畫展，呈現深厚的傳統文化底蘊。1月18日(六)林振彪老師將親臨現場贈春聯，遠百APP當日單筆滿888元之發票或載具明細，即可兌換春聯乙組。迎接元宵節，1月13日(一)~1月26日(日)推出「小蛇彩繪燈籠募集活動」，邀請全台小朋友發揮創意，在燈籠上描繪新春祝福與美好想像。新竹大遠百即日起~1月18日於6樓活動中心推出2025「積木 & 光 & 影」特展，這是一場融合藝術、科技與教育的展覽，現場展出150件學員創作，透過積木與光影，展現孩子們的奇思妙想與創意，顛覆了人們對積木的原始印象，帶來全新的視覺與感官體驗。遠百竹北1月1日~2月3日邀請客家文化傳承人謝玉環老師在8樓藝文長廊區舉辦「花響絲念-纏花展覽」，現場展示多項精緻的纏花及竹編作品，讓民眾能夠細細品味客家傳統工藝，體驗纏花藝術的美。台中大遠百Tesla Cybertruck硬派巡展1月5日~1月18日限時亮相，現場也會展出全球最受消費者青睞的Model Y與Model 3車款。1月1日邀請泰雅原舞工坊舞動台灣新生命，與台中大遠百的朋友們一同迎接展新的一年，為新年的第一天帶向高潮。台中大遠百與親少年機器人協會共同舉辦2025「積木 & 光 & 影」特展，結合光影元素的積木創作，顛覆了人們對積木的原始印象，帶來全新的視覺與感官體驗。高雄大遠百1月4日(六)小小物理治療師活動，透過運動治療、手法治療、儀器治療及教育，幫助大眾及運動員預防傷患治療痛症。小朋友透過工作體驗，了解更多物理治療師的工作，培養成為一個優秀的醫護人員。1月11日(六)~1月12日(日)推出手作文創新年派對主題市集，集結美食攤車、質感文青小物、居家小物、還是超萌插畫小物通通都有，在手作文創主題市集一起同樂。1月18日(六)大師揮毫送書墨春聯，現場邀請書法大師現場揮毫，歡迎來賓憑當日消費滿2,000元發票索取，限50幅。1月19日(日)攜手高雄市消防局舉辦愛心熱血大募集捐血，邀請顧客與同仁發揮愛心一起響應，春節前讓血庫充裕。遠百花蓮1月4日(六) 14:00-16:00日式浴衣著衣體驗，即日起於1F服務台報名，報名費300元，含浴衣著衣體驗並贈拍貼券乙張。6歲以上孩童，身高110至140公分都可以透過學習浴衣穿法進而以了解浴衣文化意涵。