擁有「亞洲舞王」封號的韓流巨星RAIN即將在明年2月15日來台開唱，地點選在高雄流行音樂中心，演唱會門票明（28）日中午12點28分在遠大售票系統開賣，票價最貴5800元，最便宜只要500元，視線遮蔽區則是800元；主辦單位還將抽出百位幸運粉絲跟RAIN近距離合照或贈送簽名海報，死忠歌迷絕對不能錯過。
RAIN睽違7年再度登台開唱！明日正式售票
42歲的RAIN睽違7年再度登台開唱，這次他選擇於高雄舉辦演唱會《2025 RAIN CONCERT：STILL RAINING - KAOHSIUNG》，距離上次造訪高雄已經是15年前。RAIN將端出全新表演形式與舞台視覺，讓等待多年的粉絲們再度感受他的獨特魅力。
主辦單位也公告，演唱會門票將於12月28日（六）中午12點28分在遠大售票系統正式開賣，票價分為5800、4800、4200、3500、800、500元共6種，還會抽出超過百位購買站席、指定席的幸運粉絲加碼福利合照或簽名海報。
📌RAIN《2025 RAIN CONCERT：STILL RAINING》高雄演唱會資訊
地點：高雄流行音樂中心
演出時間：2025年2月15日（六）
售票時間：2024年12月28日（六）中午12點28分
售票單位：遠大售票系統
票價：NT5800/4800/4200/3500/800/500
RAIN超期待來台！最愛吃的是牛肉麵
許久沒有來台開唱，RAIN也特別錄製了一段影片向台灣的Cloud們（粉絲名）問候，RAIN表示每次回想起來台經驗都感到非常開心，更特別提到能與粉絲們久別重逢令他倍感幸福。
談起台灣美食，RAIN透露每次來台必吃牛肉麵，直呼這是會讓人「一直回味的味道」。對於明年2月將在高雄開唱，RAIN更興奮地說，身為熱愛美食的「吃貨」，他已迫不及待想探索高雄的各種美味料理，期待有更多令人驚喜的美食體驗。
RAIN出道22年！成青瓦台開唱第一人
而風靡全亞洲的一代全球巨星RAIN出道已22年，從韓國發跡的他，以無人能及的舞台魅力和音樂天賦成為K-pop的先驅與象徵，他是亞洲第一位兩度登上《時代雜誌》「全球最具影響力100人」榜單的藝人，締造許多輝煌成績，兩年前更成為史上第一位在韓國青瓦台開唱的歌手，以自己的名字與音樂寫下了震撼全球的文化史詩。
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42歲的RAIN睽違7年再度登台開唱，這次他選擇於高雄舉辦演唱會《2025 RAIN CONCERT：STILL RAINING - KAOHSIUNG》，距離上次造訪高雄已經是15年前。RAIN將端出全新表演形式與舞台視覺，讓等待多年的粉絲們再度感受他的獨特魅力。
主辦單位也公告，演唱會門票將於12月28日（六）中午12點28分在遠大售票系統正式開賣，票價分為5800、4800、4200、3500、800、500元共6種，還會抽出超過百位購買站席、指定席的幸運粉絲加碼福利合照或簽名海報。
📌RAIN《2025 RAIN CONCERT：STILL RAINING》高雄演唱會資訊
地點：高雄流行音樂中心
演出時間：2025年2月15日（六）
售票時間：2024年12月28日（六）中午12點28分
售票單位：遠大售票系統
票價：NT5800/4800/4200/3500/800/500
RAIN超期待來台！最愛吃的是牛肉麵
許久沒有來台開唱，RAIN也特別錄製了一段影片向台灣的Cloud們（粉絲名）問候，RAIN表示每次回想起來台經驗都感到非常開心，更特別提到能與粉絲們久別重逢令他倍感幸福。
談起台灣美食，RAIN透露每次來台必吃牛肉麵，直呼這是會讓人「一直回味的味道」。對於明年2月將在高雄開唱，RAIN更興奮地說，身為熱愛美食的「吃貨」，他已迫不及待想探索高雄的各種美味料理，期待有更多令人驚喜的美食體驗。
RAIN出道22年！成青瓦台開唱第一人
而風靡全亞洲的一代全球巨星RAIN出道已22年，從韓國發跡的他，以無人能及的舞台魅力和音樂天賦成為K-pop的先驅與象徵，他是亞洲第一位兩度登上《時代雜誌》「全球最具影響力100人」榜單的藝人，締造許多輝煌成績，兩年前更成為史上第一位在韓國青瓦台開唱的歌手，以自己的名字與音樂寫下了震撼全球的文化史詩。