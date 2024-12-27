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在現代烘焙業中，隨著消費者對於品質與口味的追求日益提升，「波斯菊麵包」以其獨特的理念和精湛的技藝在眾多麵包店中脫穎而出。這家位於雙溪的小型烘焙坊以「純淨、自由、愉悅」為核心理念，並結合傳統與創新的烘焙技術。「波斯菊」的創辦人自創業便堅持要製作出適合日常享用、無負擔的麵包。他認為，雖然麵包看似簡單，但透過精心的設計與研發，能帶來不同凡響的享受，成為顧客生活中的良伴。「我們的目標是重新詮釋傳統麵包，讓大家無論身處何地都能品味到美味且豐富的麵包。」創辦人表示。「波斯菊」這個名稱靈感來自創辦人自家花田中的波斯菊，象徵「純淨、自由、愉悅」，這也是品牌希望帶給顧客的感受。「波斯菊」這個名稱靈感來自創辦人自家花田中的波斯菊，象徵「純淨、自由、愉悅」，這也是品牌希望帶給顧客的感受。品牌的LOGO設計以吐司形狀為框架，象徵著烘焙的基礎技藝，呈現出對於技術與工藝的尊重。品牌的招牌商品「雙溪紅茶冰海螺」是創新改良的經典台式麵包，外皮Q彈，內餡則選用當地的紅茶熬製卡士達餡，茶香濃郁，口感清新。創辦人提到：「我們與當地茶農合作，將紅茶與傳統海螺麵包結合，為顧客帶來全新風味體驗。」這款產品推出後大受歡迎，迅速成為顧客熱捧的明星商品。波斯菊麵包也以歐式麵包著稱，力求改變消費者對於歐式麵包的既定印象。人氣商品如法棍、鄉村核桃與藍莓檸檬麵包，均採用自家培育的酵母發酵，外皮酥脆且散發麥香。波斯菊麵包在食材選用上也力求高標準，選用經過嚴格篩選的供應商提供的食材，並根據食材特性進行多方採購，確保品質的穩定。這樣的選材原則更符合現代人對於飲食選擇的講究。未來，波斯菊麵包烘焙坊將深耕雙溪當地，並結合淡蘭古道的文化特色，開發更多具有地方文化內涵的商品。創辦人表示希望將雙溪的食材與這條歷史悠久的淡蘭古道結合，開發更多特色產品，並藉此向更多顧客介紹這片土地的美好。