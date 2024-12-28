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國民黨台北市議員應曉薇涉入京華城案，27日也與民眾黨主席柯文哲一樣獲交保，傳出應曉薇有雙重國籍，台北市議員林亮君說，應曉薇欺騙選民，應吐出這14年來，近3,000萬的議員薪水。不過事實上，目前唯一被查出有雙重國籍的民代、前立委李慶安，也曾被台北市議會追討４年市議員支領的薪資2,268萬元，但最後李慶安獲判免賠！李慶安是行政院前院長李煥女兒，形象好、口才佳，1994年首度參選市議員就當選，1998年起轉戰立委，一度被視為未來可能的台北市長人選。不過2008年3月，《壹週刊》踢爆李慶安有雙重國籍，李慶安表示確實曾有美國籍，但已自動失效。同年年底，美國國務院認證，李慶安有美國公民身分，李慶安宣布請辭立委、退出國民黨。2009年2月，中選會判定李慶安台北市議員及第4、5、6屆立委皆當選無效，2009年9月16日，台北地檢署偵辦雙重國籍案，依詐欺等罪嫌起訴李慶安，台北市議會也追討2千多萬元薪資，不過到了2011年，李慶安無罪確定，且最高行政法院也判免還。李慶安免還錢的理由在於，即使他雙重國籍本不該擔任民代，但他在擔任民代期間，也都確實履行職務，且法律並未明定，雙重國籍者需繳回其請領薪水。至於李慶安在雙重國籍案後就離開政壇。