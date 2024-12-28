趙薇2021年8月無預警遭中國官方點名「劣跡藝人」遭封殺，沉寂3年多，最近一次發文是在12月4日恩師瓊瑤過世，沒想到事隔24天，她今（28）日突然拋下離婚震撼彈，坦言多年前就已跟黃有龍離婚，起因與前夫40多億台幣的債務有關，這也讓微博瞬間炸鍋、不敢相信：「姐！妳早該發聲明了」、「妳這幾年遭受了太多的詆毀和無辜的牽扯」、「不管怎樣，我們都支持妳」。
趙薇稍早在微博表示：「多年前已正式與黃先生離婚，我們的婚姻關係在法律上早已解除。任何關於他的事件、言論或新聞報導都與我無關。我懇請各方承認這些事實，避免將我捲入虛假的關聯或無根據的報導。謝謝大家。」
為何趙薇會突然宣布「早就離婚」？原來是因為黃有龍一直爆出財務糾紛，被「智擇創投有限公司」指控拖欠本金跟利息高達7.5億港幣（約台幣31億元）；在2022年時，黃有龍也曾被香港某公司提告，追討近3億港幣（約台幣12億元）；去年還爆出積欠280萬港幣（約台幣1100萬元），前後加總超過40億元台幣，由於債務問題可能影響到趙薇，她才不得不出面透露早離婚，免得被麻煩纏上。
面對趙薇的離婚消息，網友似乎見怪不怪，一面倒力挺女神：「姐！妳早該發聲明了」、「妳就是要學會即時澄清」、「妳終於願意公開」、「早該如此啊，那些關於妳的謠言，妳不說別人會一直造謠的，知道妳不愛解釋，但是有些事情就是需要解釋啊姐姐」。
事實上，趙薇已沉寂多年未發文，起因為2021年8月她無預警遭中國官方點名是「劣跡藝人」而遭封殺，所以微博最後貼文就停留在當年月份；隨著瓊瑤12月4日過世消息傳到中國，趙薇才罕見浮出水面，更新社群寫下：「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空。青山依舊在，幾度夕陽紅。」跟恩師道別；沒想到如今再發文，是被前夫債務所擾，讓粉絲心疼不已。
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為何趙薇會突然宣布「早就離婚」？原來是因為黃有龍一直爆出財務糾紛，被「智擇創投有限公司」指控拖欠本金跟利息高達7.5億港幣（約台幣31億元）；在2022年時，黃有龍也曾被香港某公司提告，追討近3億港幣（約台幣12億元）；去年還爆出積欠280萬港幣（約台幣1100萬元），前後加總超過40億元台幣，由於債務問題可能影響到趙薇，她才不得不出面透露早離婚，免得被麻煩纏上。
面對趙薇的離婚消息，網友似乎見怪不怪，一面倒力挺女神：「姐！妳早該發聲明了」、「妳就是要學會即時澄清」、「妳終於願意公開」、「早該如此啊，那些關於妳的謠言，妳不說別人會一直造謠的，知道妳不愛解釋，但是有些事情就是需要解釋啊姐姐」。
事實上，趙薇已沉寂多年未發文，起因為2021年8月她無預警遭中國官方點名是「劣跡藝人」而遭封殺，所以微博最後貼文就停留在當年月份；隨著瓊瑤12月4日過世消息傳到中國，趙薇才罕見浮出水面，更新社群寫下：「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空。青山依舊在，幾度夕陽紅。」跟恩師道別；沒想到如今再發文，是被前夫債務所擾，讓粉絲心疼不已。