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▲大谷翔平於今年2月29日於個人IG宣布結婚消息，完成他在30歲前結婚的願望，妻子是日本退役女籃國手「田中真美子」。（圖／道奇隊IG）

▲洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今（20）日在對上邁阿密馬林魚的比賽，達成「50轟50盜」，並且在第9局產生本季第51轟，他同場打破的還有前日本傳奇球星「酷斯拉」松井秀喜的日籍球員單季打點紀錄，以120分打點成為新的紀錄保持人。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平（右），成為本季國聯MVP得主。（圖／翻攝自MLB Network Youtube）

▲日籍球星大谷翔平，在洛杉磯道奇拿下世界大賽冠軍後，開心和隊友噴香檳慶祝，並在記者會上感謝妻子田中真美子的支持，並喊話明年將會繼續努力。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊球星大谷翔平投手於今（29）日透過個人Instagram宣布妻子真美子懷孕，消息一出震撼球迷和媒體。美國媒體《Dodgers Nation》記者Noah Camras細數感嘆道：「對於翔平和他的家人來說，這真是一年！」大谷在台灣時間29日清晨於Instagram發布了一張照片，！」，與外界分享自己即將成為父親的喜悅。對此，當地媒體《道奇國度》（Dodgers Nation）的記者Noah Camras在個人社群平台X上表示：「大谷翔平在社群媒體上宣布了（他夫人）懷孕的消息，這對道奇隊的超級巨星來說真是一個令人驚嘆的年份。」此外，他還為大谷翔平於今年2月29日於個人IG宣布結婚消息，完成他在30歲前結婚的願望。大谷表示，他是跟一般女性結婚，對象為一名「日本女性」，希望大家不要去打擾家人。之後也被確認為擁有180公分的高挑身材日本退役女籃國手「田中真美子」。大谷翔平因為動手術，手臂今年關機，以純打者身分迎接2024年賽季，不過這也解放了他的腳程。在今年9月20日，他正式達成單季50轟50盜壯舉，成為締造這項歷史性紀錄的第一人。今年11月22日，大谷翔平確定擊敗國家聯盟其他好手，拿下國聯MVP殊榮。這不僅是他在職業生涯中的第三座MVP獎，也是他在道奇隊的首個此類獎項。大谷翔平今年球季從天使隊轉隊道奇，他自己季前就表示非常期待能夠幫助球隊打進季後賽，並且奪得冠軍。最終他們也確實辦到了，先是在國聯西區封王，首輪擊敗聖地牙哥教士，國聯冠軍戰解決紐約大都會，世界大賽再戰勝紐約洋基登頂，大谷也拿下生涯首冠。30歲的洛杉磯道奇隊球星大谷翔平投手於12月29日在他的Instagram上更新了一則貼文，宣布28歲的妻子真美子懷孕的喜訊。他在Instagram上以英文寫道：「小小菜鳥即將加入我們的家庭，我已經迫不及待了！