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台中市豐原區觀音山納骨堂因今年花蓮強震導致5樓部分櫃體受損，市府斥資452萬元啟動修繕工程，歷經9個月，納骨櫃位已於12月整修完工，並將先人的骨灰(骸)罐妥善歸位安置，今(30)日舉行祈福安靈法會，助先靈安穩供奉，讓家屬平和心安。民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕前往開香祈福，祈願天地慈悲眾神護佑，安靈息災闔家安康，並祝法會圓滿成功、萬事大吉。吳世瑋指出，0403強震造成觀音山納骨堂5樓4座納骨櫃位位移，雖然櫃位沒有明顯損壞，但為避免震移櫃體因後續餘震造成二次傷害，經生管處全面查檢後，將影響範圍的700多個骨灰(骸)罐，在兼顧尊重先人及公共安全基礎下妥適安置，並動支災害準備金452萬啟動修繕工程。修繕期間許多家屬也心繫先人的安置情形，市府秉持「市民的事就是我們的事」的態度，加速修繕作業，並在新年前夕讓先人順利進塔安座，期盼藉由此次法會助先靈安穩供奉，讓家屬平和心安。市議員張瀞分表示，藉由今的祈福安靈法會讓先人重新進塔安座，讓家屬安心。觀音山納骨堂於民國83年啟用，地理風水佳，環境清幽，許多先人都安置在此處，也期盼市府能持續改善觀音山納骨堂及鄰近公墓的殯葬環境設施，讓祖先安息，庇佑子孫平安順遂。台中市生命禮儀管理處長柯宏黛表示，此次櫃位修繕工程委請專業建築師設計，並加強櫃體耐震措施，櫃位已全面修繕更新，提供先人更安全、更完善的安置場域，期盼今日法會家屬能獲得心靈上的安慰，也祈願新年平安，生管處將持續完善各項殯葬設施，全力提升殯葬服務品質。今祈福安靈法會，許多家屬一早便前往觀音山納骨堂準備祭祀事宜，為紓解觀音山納骨堂車位不足現象，生管處特別提供20人座接駁專車2輛，往返豐原區第八公墓至觀音山納骨堂間，隨招隨停方便參加民眾搭乘。