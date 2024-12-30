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▲台南原生美女網紅郭鬼鬼化身線上店長，在社群上熱力應援 『今天喝，明天喝，天天都要來CoCo永康大灣店報到！』。（圖／品牌提供）

▲CoCo都可持續創新，在全球市場上坐擁逾4,500門市，分佈亞洲、歐洲、美洲、大洋洲、非洲、加拿大、菲律賓等，成為橫跨各大洲的知名茶飲連鎖品牌。（圖／品牌提供）

暖暖珍奶，抗寒喝起來!低溫冬日來一杯暖呼呼的奶茶，絕對是一種小確幸! 全球擁有最多分店的台灣手搖品牌CoCo積極啟動南下展店計畫，自11月高雄加盟第一店<楠梓德賢店>、12月台中加盟第一店<台中東海>陸續創業績紅盤，接著更鎖定台南第一店<永康大灣店>於本月27日熱情開幕!為讓在地鄉親感受到品牌滿滿誠意，一開張就推出三波優惠活動接力，讓大家喝好喝圓滿！CoCo都可持續號召加盟熱情，這次更邀親台南原生美女網紅郭鬼鬼化身線上店長，在社群上熱力應援 『今天喝，明天喝，天天都要來CoCo永康大灣店報到！』有優惠更要特別來!暖心喝夠夠，有珍奶不怕寒冬！【永康大灣開幕三波活動】台南市永康區大灣路976號(06-205-5007)★12/27~12/29 珍珠奶茶(L)買1送1★12/30~2025/1/12 QQ奶茶(L)特價40元+百香綠茶(L)30元+21歲輕烏龍(L)25元★2025/1/13~2025/1/27 百香雙響炮(L)特價45元+巧克力奶茶(L)特價35元+四季春青茶(L)特價25元從1997年的淡水小鎮開始，CoCo都可董事長堅信「每一杯好喝的CoCo都是堅持累積出來的，沒有僥倖，也沒有運氣」扎實的基本功，讓CoCo都可持續創新，在全球市場上坐擁逾4,500門市，分佈亞洲、歐洲、美洲、大洋洲、非洲、加拿大、菲律賓等，成為橫跨各大洲的知名茶飲連鎖品牌，將台灣品牌發揚國際，持續以每杯好喝的飲料感動每一個人!■年齡建議:25-40歲，具備自主經營能力。■品牌認同:認同CoCo經營理念、品牌文化，十足熱情共同成長。■加盟主需全程參與門店經營，不得委由他人。■依申請條件評估完成雙方合作模式始可開業。■配合公司完成培訓課程與開業輔導計畫。200萬起，實際費用將視空間大小與裝潢條件而定，詳情洽市展專業人員。(02)2882-1826 #1590