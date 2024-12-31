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▲▼朴鍾南結婚前一天被叫去拍《魷魚遊戲2》，直呼回憶難忘。（圖／박종남 IG）

▲姜河那在《魷魚遊戲2》中飾演編號388姜大虎。（圖／Netflix）

《魷魚遊戲2》熱播掀討論，劇中的遊戲「大換血」也是劇迷津津樂道的話題，在第4集負責「抓石子」的編號388姜大虎（姜河那 飾），其實是由替身「手模」朴鍾南（音譯）代打演出，他參與拍攝、流利抓石子的畫面也公開，更透露姜河那私下一面，直呼對方真的是暖男一枚。本季的「魷魚遊戲」除了第一關的123木頭人不變，其餘通通換血，第2關的舔椪糖餅變成「五人六腳」團體戰，大家必須5人一組走操場，要在限時5分鐘內邊走邊破關：打畫片、打牌石、抓石子、打陀螺、踢毽子等5個小遊戲即可過關。劇中456、001、388、222、390五人一組，388姜大虎自薦「抓石子」，他解釋因為小時候常跟姊姊玩，對這關非常拿手，388也流利的過關，讓其他4人免於被殺。姜河那劇中熟練的手法輕鬆通過遊戲，讓觀眾驚嘆不已，事實上這不是他本人演出，是由「手模」朴鍾南代打上陣，朴鍾南發文表示，去年10月準備結婚的前2天接到節目《生活的達人》製作人的電話，對方透露在幫某知名的全球性OTT找人拍攝「抓石子」的手部場景，唯一條件是要到大田，雖然不知道是哪個平台，但朴鍾南十分感興趣，「我非常好奇『抓石子』到底是什麼，幸好是在婚禮前一天，我就決定答應請假了」。朴鍾南還說，到了拍攝現場被要求簽保密合約，隨後跟導演吃午餐，沒想到坐在飯桌對面的人，居然是李秉憲、李政宰、姜河那等大咖，「我簡直不敢相信....竟然能和這麼有名的演員們同桌吃飯！吃飯的時候，他們聊到了我的婚禮，對我明天即將舉行的婚禮表達祝福，還問我怎麼會這麼擅長打石子，讓人感到溫暖。雖然是保密規定無法拍照或要簽名，這一點讓我覺得非常遺憾，但這段經歷還是讓我感到難以忘懷」。他也透露拍「打石子」一點都不難，只要玩得好，一鏡到底即可，「不過有些場景需要和演員們一起合作，像是『兩人三腳』這種橋段，讓我一度緊張到發抖，幸好拍了2次就順利完成了。拍攝期間，姜河那一直努力的幫我放鬆情緒，還主動學習打石子的技巧，甚至跟我一起踢毽子，這些細節讓我印象深刻。結束時，他還特地送了知名麵包店的韭菜麵包給我，說是給我和妻子的禮物，真是體貼又暖心！我終於明白，為什麼大家都這麼喜歡姜河那了」。