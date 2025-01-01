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▲主播羅意瑾到信義區跨年，想看101煙火卻看錯建築物。（圖／羅意瑾IG）

▲現場民眾發現看錯建築物，全都氣到不行。（圖／羅意瑾IG）

昨晚全台灣充斥著跨年歡樂氣氛，不少民眾都選擇到信義區看101煙火，然而今年卻鬧出烏龍事件，101大樓旁的高樓建築上也有LED燈排字，導致許多人誤會，看錯地方倒數，對此，華視美女主播羅意瑾身為其中一人，忍不住發文抒發情緒，崩潰喊：「這棟是什麼啦？」引發網友熱烈討論。羅意瑾在IG曬出一段影片，只見街道上滿滿人潮，不少人都高舉手機，準備錄下精彩煙火秀，然而隨著現場倒數，眼前寫著「愛台灣」、「2025」的高樓建築卻沒有預期中的煙火，而是一片寂靜，讓現場民眾超困惑，下秒才發現眼前的建築根本不是101大樓，全是烏龍一場，全體緊急移動轉換角度，才看到被其他建築物遮住一半的101大樓正在綻放煙火，頓時氣到不行。羅意瑾忍不住崩潰直呼：「不是，所以這一棟是什麼？為什麼上面有愛心還寫著2025？還直直的！整個看錯了，不知道哪個才是101！」荒唐的烏龍事件讓網友全都笑翻，羅意瑾也在文中寫下：「嚴重質疑，不是台北101可以亂打燈嗎？所以，這棟是什麼啦？誰給我答案！」對此，有網友透露，這棟有打燈的大樓其實是「富邦信義」，常有人會認錯棟。然而也有網友提出質疑，「為什麼別人不能點燈？怎麼不說自己連101都認不得？」、「為什麼會有台灣人認不出來101，快笑死」、「憑什麼不能寫？」、「101看那麼久還會看錯」，儘管如此，還是有人分享自己也有相同經歷，「我在10年前也曾經發生過同樣的事」、「每年都有人看錯棟，就算是站在市府前面都會有人拍錯」。