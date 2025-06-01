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43歲陳小姐因車禍導致多顆上顎門牙斷裂，經急診轉至奇美醫院牙醫部，團隊完整評估後，其中1顆無法保留的門牙採用「即拔即植」療法，當日即完成人工植體植入並裝上臨時假牙，既免去缺牙困擾，也保留牙齦與骨架形態，後續再搭配陶瓷貼片與全瓷牙冠，順利重建齒列與自然外觀，成功找回自信笑容。奇美醫院牙醫部贋復補綴牙科主治醫師林敬容說，「即拔即植」技術可於拔牙當下立即植入人工牙根，並同步裝戴臨時假牙，特別適合前牙區重建，可縮短治療時間、降低手術次數，並保留原有牙齒周圍的骨質與牙齦結構，提升整體審美、修復效果。林敬容指出，若拔牙後未及時處理，牙槽骨於3~6個月內可能吸收超過6成，造成牙齦塌陷、外觀不對稱，進而影響假牙設計與整體修復品質，而即拔即植可迅速介入，有效保留骨質及牙齦形態。此外，林敬容表示，相較於傳統植牙需分階段進行，常歷時數月，病人須經歷拔牙癒合、再植體植入與裝假牙等流程，「即拔即植」可在一次療程中完成關鍵步驟，對於在意外觀、有社交需求者是一大福音。不過，林敬容提醒，此療法須經嚴格篩選，要確認拔牙區無明顯感染，且頰側骨板完整、牙齦厚度充足，齒槽骨結構可提供初期穩定性等；此外，患者需有良好的口腔衛生，並有高度配合意願，術前再透過3D電腦斷層掃描與咬合分析等，綜合評估適用性。林敬容也說，透過中期臨時假牙維持口腔功能與外觀，待植體穩定後，再以陶瓷貼片與全瓷牙冠完成最終修復，而術後照護也至關重要，建議2週內採流質飲食，避免植體受力，最好4個月內皆以軟食為主，並定期回診追蹤，維持良好口腔清潔，才能確保植體長期穩定。