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台灣孩子生得少，兒童健康問題備受矚目，許多家長關切益生菌能否協助減重或延緩性早熟，對此醫師說，益生菌固然有助於調整腸道菌群，但若寄望「靠吃益生菌變瘦」並不切實際，真正關鍵仍在於均衡飲食與建立良好生活作息。國泰醫院兒童醫學部主任級醫師侯家瑋指出，常聽到「胖是因為致胖菌太多」的說法，其實這是倒因為果，身體變胖多因飲食、生活習慣不佳，導致腸道菌相失衡，故若想建立易瘦體質，應從均衡飲食與規律運動開始，搭配合適的益生菌產品，使好菌穩定生長、抑制壞菌，才可能達到長期效果。針對益生菌是否能延緩性早熟，侯家瑋解釋，不同青春期階段的兒童，其腸道菌相確實有變化，根據研究，中樞性早熟孩童的腸道菌群可能出現異常，未來將朝向兒童內分泌學結合腸胃學發展，探索性荷爾蒙和腸道微生物的交互影響，進一步預測、預防青春期疾病，甚至發展微生物標靶治療。市面上益生菌種類繁多，對此侯家瑋提醒，選擇前應先看清楚菌種與訴求對象，但要注意益生菌並非萬靈丹，需搭配多元飲食、充足水分、膳食纖維與良好腸道環境才有作用，平時多攝取天然、富含膳食纖維的原型食物，更有助於益菌發酵、抑制壞菌、增強腸道屏障；此外，若須使用抗生素，應搭配不受抗生素干擾的菌種，以維持菌群平衡。侯家瑋指出，「便便醫學」已證實益生菌在體重、內分泌調控中扮演關鍵角色，例如治療困難腸梭菌感染的糞便移植，便是將健康腸道菌導入患者體內，重建菌群以救回生命，即使這類療法仍屬特定醫療用途，卻可突顯腸道菌相調整的重要性。侯家瑋強調，在飲食與運動控制之外，調整腸道菌群將是未來預防肥胖及早熟的輔助方向，不過益生菌的使用不應過度神化，應搭配整體健康策略，才能有效拉拔孩子健康成長。