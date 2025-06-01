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39歲的黃先生與25歲的許先生，同樣因雙側腋下反覆發炎、膿瘍與異味多年，不僅衣物經常滲膿，生活品質、心理健康都大受影響；醫師說，這種症狀不只是流汗過多或單純狐臭，若合併膿瘍、發炎與結節，很可能是慢性皮膚病「化膿性汗腺炎」，必須及早就醫評估。奇美醫院整形外科暨醫學美容中心主治醫師葉敬淳表示，化膿性汗腺炎常發生於腋下、鼠蹊或臀部等皮膚皺褶處，初期看似青春痘，實為大汗腺阻塞導致的反覆發炎與感染，若不控制，可能出現膿瘻管與皮膚破壞。此外，化膿性汗腺炎雖好發於男性，但女性也不能掉以輕心，且此症常與肥胖、抽菸及家族史有關，若不及時治療，可能造成結疤及局部組織變形。據統計，在化膿性汗腺炎患者中，高達6成合併性功能障礙，半數患有非酒精性脂肪肝與代謝症候群，約3成有憂鬱症傾向。葉敬淳提醒，除了體質和遺傳因素，止汗劑使用不當，也可能惡化病情，特別是本身已有毛囊炎或過敏者，應避免使用刺激性產品。針對治療，葉敬淳說，輕度患者可使用外用藥與抗生素控制發炎，中、重度患者可考慮生物製劑或手術治療，手術方式則視病灶大小與嚴重程度，從局部切除到廣泛切除合併植皮等皆有可能，例如黃先生與許先生，最後皆接受「雙側腋下廣泛切除併植皮手術」，術後未再復發，活動也未受影響。葉敬淳表示，許多病人會忍耐多年，或誤以為是單純流汗，直到嚴重滲膿、疤痕擴大才就醫，但若能早期診斷、治療，搭配減重、戒菸與良好衛生習慣，將可大幅降低復發率，提醒民眾若腋下出現持續不癒的紅腫、膿瘍或硬塊，不要一忍再忍，及早尋求專業診斷，才能徹底擺脫慢性折磨。