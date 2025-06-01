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▲▼6月追星行程表。（圖／亞士傳媒、FU Entertainment、PA Ent、趣韓國、富邦悍將、SHOW Office Entertainment、和協整合行銷公司、藝尚、商客優國際有限公司、UNION、Live Nation Taiwan、梵思娛樂、好玩國際文化、LDH愛夢悅、寬宏藝術、KKLIVE Taiwan、雅慕斯娛樂股份有限公司、滾石國際音樂 Guts Promotion、古德文創、愛貝克思 Avex Taiwan、AniStar製作委員會）

6月份日本、韓國來台藝人行程表：

2025年6月對追星族來說根本是夢幻月份！日本男神坂口健太郎將在6月6日來台舉辦粉絲見面會；韓國人氣樂團DAY6也將於6月14日合體泰民、玟星、BADVILLAIN現身林口體育館獻唱。緊接著由HYBE力推的男團&TEAM於6月20日來台，這也是台灣成員王奕翔首度在台開專場，讓人期待；新一代怪物女團BABYMONSTER於6月28、29日一連2天在林口體育館舉辦演唱會；BIGBANG成員大聲也不落人後，6月28日降臨北流開唱，用獨特嗓音喚醒V.I.P的青春記憶。除了以上焦點，6月初打頭陣的還有日本國民女團ANGERME、BUDDiiS與林勢俊、iLiFE!等不同風格的偶像選手；中旬則由SPYAIR、EXILE、朴載範與MAMAMOO頌樂等實力派接棒，tripleS與QWER更齊聚台北大巨蛋，為「G!POP音樂節」增添火力。除了2天的BABYMONSTER與大聲演唱會，還有向井太一、AB6IX、B1A4、ONF、ONEUS等團體齊聚台北；更有多組聲優與新生代藝人見面會，壓軸週末也是精彩不間斷。ANGERME演唱會時間：6月1日（日）18：00地點：Hana Space 花漾展演空間BUDDiiS演唱會時間：6月1日（日）18：30地點：Zepp New Taipei坂口健太郎粉絲見面會時間：6月6日（五）19：30地點：Legacy TERA林勢俊粉絲演唱會時間：6月8日（日）14：00、18：00地點：NUZONEiLiFE!演唱會時間：6月8日（日）19：00地點：Zepp New TaipeiSPYAIR演唱會時間：6月13日（五）20：00地點：Legacy TERAtripleS、QWER出席G!POP流行音樂節時間：6月14日（六）時間待定地點：台北大巨蛋放浪兄弟EXILE粉絲見面會時間：6月14日（六）17：00地點：Zepp New TaipeiDAY6、泰民、玟星、BADVILLAIN拼盤演唱會時間：6月14日（六）18：00地點：林口體育館Penthouse演唱會時間：6月14日（六）19：00地點：Legacy TERAUAU粉絲見面會時間：6月15日（日）14：00、19：30地點：Zepp New Taipeimajiko演唱會時間：6月15日（日）18：00地點：Legacy Taipei朴載範Jay Park演唱會時間：6月19日（四）20：00地點：Zepp New Taipei&TEAM演唱會時間：6月20日（五）20：00地點：台北南港展覽館一館小澤亞李粉絲見面會時間：6月21日（六）13：00地點：WESTARYU演唱會時間：6月21日（六）15：30、19：00地點：Corner House創造粉絲見面會時間：6月21日（六）17：00地點：Clapper StudioONEUS粉絲演唱會時間：06月21日（六）18：00地點：Zepp New TaipeiB1A4、ONF演唱會時間：6月21日（六）18：00地點：TICC台北國際會議中心MAMAMOO頌樂粉絲演唱會時間：6月22日（日）17：00地點：TICC台北國際會議中心樋口愛演唱會時間：6月22日（日）18：00地點：Taipei LegacyBABYMONSTER演唱會時間：6月28日（六）18：006月29日（日）18：00地點：林口體育館向井太一演唱會時間：6月28日（六）18：00地點：Legacy TaipeiCLOSE YOUR EYES粉絲見面會時間：6月28日（六）19：00地點：TICC台北國際會議中心BIGBANG大聲演唱會時間：6月28日（六）18：00地點：台北流行音樂中心小笠原仁、秋谷啓斗、藤本彩花、吉岡麻耶見面會時間：6月28日（六）14：00、18：006月29日（日）14：00、18：00地點：台北NUZONE展演空間AB6IX演唱會時間：6月29日（日）18：00地點：台北國際會議中心 TICCTIOT見面會時間：6月28日（六）14：006月29日（日）14：00地點：WESTAR