▲▼6月追星行程表。(圖/亞士傳媒、FU Entertainment、PA Ent、趣韓國、富邦悍將、SHOW Office Entertainment、和協整合行銷公司、藝尚、商客優國際有限公司、UNION、Live Nation Taiwan、梵思娛樂、好玩國際文化、LDH愛夢悅、寬宏藝術、KKLIVE Taiwan、雅慕斯娛樂股份有限公司、滾石國際音樂 Guts Promotion、古德文創、愛貝克思 Avex Taiwan、AniStar製作委員會)

6月份日本、韓國來台藝人行程表:

2025年6月對追星族來說根本是夢幻月份!日本男神坂口健太郎將在6月6日來台舉辦粉絲見面會;韓國人氣樂團DAY6也將於6月14日合體泰民、玟星、BADVILLAIN現身林口體育館獻唱。緊接著由HYBE力推的男團&TEAM於6月20日來台,這也是台灣成員王奕翔首度在台開專場,讓人期待;新一代怪物女團BABYMONSTER於6月28、29日一連2天在林口體育館舉辦演唱會;BIGBANG成員大聲也不落人後,6月28日降臨北流開唱,用獨特嗓音喚醒V.I.P的青春記憶。除了以上焦點,6月初打頭陣的還有日本國民女團ANGERME、BUDDiiS與林勢俊、iLiFE!等不同風格的偶像選手;中旬則由SPYAIR、EXILE、朴載範與MAMAMOO頌樂等實力派接棒,tripleS與QWER更齊聚台北大巨蛋,為「G!POP音樂節」增添火力。除了2天的BABYMONSTER與大聲演唱會,還有向井太一、AB6IX、B1A4、ONF、ONEUS等團體齊聚台北;更有多組聲優與新生代藝人見面會,壓軸週末也是精彩不間斷。ANGERME演唱會時間:6月1日(日)18:00地點:Hana Space 花漾展演空間BUDDiiS演唱會時間:6月1日(日)18:30地點:Zepp New Taipei坂口健太郎粉絲見面會時間:6月6日(五)19:30地點:Legacy TERA林勢俊粉絲演唱會時間:6月8日(日)14:00、18:00地點:NUZONEiLiFE!演唱會時間:6月8日(日)19:00地點:Zepp New TaipeiSPYAIR演唱會時間:6月13日(五)20:00地點:Legacy TERAtripleS、QWER出席G!POP流行音樂節時間:6月14日(六)時間待定地點:台北大巨蛋放浪兄弟EXILE粉絲見面會時間:6月14日(六)17:00地點:Zepp New TaipeiDAY6、泰民、玟星、BADVILLAIN拼盤演唱會時間:6月14日(六)18:00地點:林口體育館Penthouse演唱會時間:6月14日(六)19:00地點:Legacy TERAUAU粉絲見面會時間:6月15日(日)14:00、19:30地點:Zepp New Taipeimajiko演唱會時間:6月15日(日)18:00地點:Legacy Taipei朴載範Jay Park演唱會時間:6月19日(四)20:00地點:Zepp New Taipei&TEAM演唱會時間:6月20日(五)20:00地點:台北南港展覽館一館小澤亞李粉絲見面會時間:6月21日(六)13:00地點:WESTARYU演唱會時間:6月21日(六)15:30、19:00地點:Corner House創造粉絲見面會時間:6月21日(六)17:00地點:Clapper StudioONEUS粉絲演唱會時間:06月21日(六)18:00地點:Zepp New TaipeiB1A4、ONF演唱會時間:6月21日(六)18:00地點:TICC台北國際會議中心MAMAMOO頌樂粉絲演唱會時間:6月22日(日)17:00地點:TICC台北國際會議中心樋口愛演唱會時間:6月22日(日)18:00地點:Taipei LegacyBABYMONSTER演唱會時間:6月28日(六)18:006月29日(日)18:00地點:林口體育館向井太一演唱會時間:6月28日(六)18:00地點:Legacy TaipeiCLOSE YOUR EYES粉絲見面會時間:6月28日(六)19:00地點:TICC台北國際會議中心BIGBANG大聲演唱會時間:6月28日(六)18:00地點:台北流行音樂中心小笠原仁、秋谷啓斗、藤本彩花、吉岡麻耶見面會時間:6月28日(六)14:00、18:006月29日(日)14:00、18:00地點:台北NUZONE展演空間AB6IX演唱會時間:6月29日(日)18:00地點:台北國際會議中心 TICCTIOT見面會時間:6月28日(六)14:006月29日(日)14:00地點:WESTAR