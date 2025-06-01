2025年6月對追星族來說根本是夢幻月份！日本男神坂口健太郎將在6月6日來台舉辦粉絲見面會；韓國人氣樂團DAY6也將於6月14日合體泰民、玟星、BADVILLAIN現身林口體育館獻唱。緊接著由HYBE力推的男團&TEAM於6月20日來台，這也是台灣成員王奕翔首度在台開專場，讓人期待；新一代怪物女團BABYMONSTER於6月28、29日一連2天在林口體育館舉辦演唱會；BIGBANG成員大聲也不落人後，6月28日降臨北流開唱，用獨特嗓音喚醒V.I.P的青春記憶。
除了以上焦點，6月初打頭陣的還有日本國民女團ANGERME、BUDDiiS與林勢俊、iLiFE!等不同風格的偶像選手；中旬則由SPYAIR、EXILE、朴載範與MAMAMOO頌樂等實力派接棒，tripleS與QWER更齊聚台北大巨蛋，為「G!POP音樂節」增添火力。
除了2天的BABYMONSTER與大聲演唱會，還有向井太一、AB6IX、B1A4、ONF、ONEUS等團體齊聚台北；更有多組聲優與新生代藝人見面會，壓軸週末也是精彩不間斷。
6月份日本、韓國來台藝人行程表：
ANGERME演唱會
時間：6月1日（日）18：00
地點：Hana Space 花漾展演空間
BUDDiiS演唱會
時間：6月1日（日）18：30
地點：Zepp New Taipei
坂口健太郎粉絲見面會
時間：6月6日（五）19：30
地點：Legacy TERA
林勢俊粉絲演唱會
時間：6月8日（日）14：00、18：00
地點：NUZONE
iLiFE!演唱會
時間：6月8日（日）19：00
地點：Zepp New Taipei
SPYAIR演唱會
時間：6月13日（五）20：00
地點：Legacy TERA
tripleS、QWER出席G!POP流行音樂節
時間：6月14日（六）時間待定
地點：台北大巨蛋
放浪兄弟EXILE粉絲見面會
時間：6月14日（六）17：00
地點：Zepp New Taipei
DAY6、泰民、玟星、BADVILLAIN拼盤演唱會
時間：6月14日（六）18：00
地點：林口體育館
Penthouse演唱會
時間：6月14日（六）19：00
地點：Legacy TERA
UAU粉絲見面會
時間：6月15日（日）14：00、19：30
地點：Zepp New Taipei
majiko演唱會
時間：6月15日（日）18：00
地點：Legacy Taipei
朴載範Jay Park演唱會
時間：6月19日（四）20：00
地點：Zepp New Taipei
&TEAM演唱會
時間：6月20日（五）20：00
地點：台北南港展覽館一館
小澤亞李粉絲見面會
時間：6月21日（六）13：00
地點：WESTAR
YU演唱會
時間：6月21日（六）15：30、19：00
地點：Corner House
創造粉絲見面會
時間：6月21日（六）17：00
地點：Clapper Studio
ONEUS粉絲演唱會
時間：06月21日（六）18：00
地點：Zepp New Taipei
B1A4、ONF演唱會
時間：6月21日（六）18：00
地點：TICC台北國際會議中心
MAMAMOO頌樂粉絲演唱會
時間：6月22日（日）17：00
地點：TICC台北國際會議中心
樋口愛演唱會
時間：6月22日（日）18：00
地點：Taipei Legacy
BABYMONSTER演唱會
時間：6月28日（六）18：00
6月29日（日）18：00
地點：林口體育館
向井太一演唱會
時間：6月28日（六）18：00
地點：Legacy Taipei
CLOSE YOUR EYES粉絲見面會
時間：6月28日（六）19：00
地點：TICC台北國際會議中心
BIGBANG大聲演唱會
時間：6月28日（六）18：00
地點：台北流行音樂中心
小笠原仁、秋谷啓斗、藤本彩花、吉岡麻耶見面會
時間：6月28日（六）14：00、18：00
6月29日（日）14：00、18：00
地點：台北NUZONE展演空間
AB6IX演唱會
時間：6月29日（日）18：00
地點：台北國際會議中心 TICC
TIOT見面會
時間：6月28日（六）14：00
6月29日（日）14：00
地點：WESTAR
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除了2天的BABYMONSTER與大聲演唱會，還有向井太一、AB6IX、B1A4、ONF、ONEUS等團體齊聚台北；更有多組聲優與新生代藝人見面會，壓軸週末也是精彩不間斷。
6月份日本、韓國來台藝人行程表：
ANGERME演唱會
時間：6月1日（日）18：00
地點：Hana Space 花漾展演空間
BUDDiiS演唱會
時間：6月1日（日）18：30
地點：Zepp New Taipei
坂口健太郎粉絲見面會
時間：6月6日（五）19：30
地點：Legacy TERA
林勢俊粉絲演唱會
時間：6月8日（日）14：00、18：00
地點：NUZONE
iLiFE!演唱會
時間：6月8日（日）19：00
地點：Zepp New Taipei
SPYAIR演唱會
時間：6月13日（五）20：00
地點：Legacy TERA
tripleS、QWER出席G!POP流行音樂節
時間：6月14日（六）時間待定
地點：台北大巨蛋
放浪兄弟EXILE粉絲見面會
時間：6月14日（六）17：00
地點：Zepp New Taipei
DAY6、泰民、玟星、BADVILLAIN拼盤演唱會
時間：6月14日（六）18：00
地點：林口體育館
Penthouse演唱會
時間：6月14日（六）19：00
地點：Legacy TERA
UAU粉絲見面會
時間：6月15日（日）14：00、19：30
地點：Zepp New Taipei
majiko演唱會
時間：6月15日（日）18：00
地點：Legacy Taipei
朴載範Jay Park演唱會
時間：6月19日（四）20：00
地點：Zepp New Taipei
&TEAM演唱會
時間：6月20日（五）20：00
地點：台北南港展覽館一館
小澤亞李粉絲見面會
時間：6月21日（六）13：00
地點：WESTAR
YU演唱會
時間：6月21日（六）15：30、19：00
地點：Corner House
創造粉絲見面會
時間：6月21日（六）17：00
地點：Clapper Studio
ONEUS粉絲演唱會
時間：06月21日（六）18：00
地點：Zepp New Taipei
B1A4、ONF演唱會
時間：6月21日（六）18：00
地點：TICC台北國際會議中心
MAMAMOO頌樂粉絲演唱會
時間：6月22日（日）17：00
地點：TICC台北國際會議中心
樋口愛演唱會
時間：6月22日（日）18：00
地點：Taipei Legacy
BABYMONSTER演唱會
時間：6月28日（六）18：00
6月29日（日）18：00
地點：林口體育館
向井太一演唱會
時間：6月28日（六）18：00
地點：Legacy Taipei
CLOSE YOUR EYES粉絲見面會
時間：6月28日（六）19：00
地點：TICC台北國際會議中心
BIGBANG大聲演唱會
時間：6月28日（六）18：00
地點：台北流行音樂中心
小笠原仁、秋谷啓斗、藤本彩花、吉岡麻耶見面會
時間：6月28日（六）14：00、18：00
6月29日（日）14：00、18：00
地點：台北NUZONE展演空間
AB6IX演唱會
時間：6月29日（日）18：00
地點：台北國際會議中心 TICC
TIOT見面會
時間：6月28日（六）14：00
6月29日（日）14：00
地點：WESTAR