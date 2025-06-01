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端午節粽子多到吃不完！美味又健康的創意吃法一次看

▲端午節必吃的肉粽，因為配料內含糯米、蛋黃、豬肉等配料，因此一顆累積熱量很可觀。（圖／記者張勵德攝）

肉粽創意美味食譜一次看！美味升級吃不膩

▲肉粽筍子粥也多了當季鮮甜的筍子增添鮮甜滋味。（圖／YT@黃君聖Sunny營養師）

▲肉粽高麗菜捲讓膳食纖維含量大幅提升，也讓高麗菜的鮮甜讓肉粽更好入口。（圖／YT@黃君聖Sunny營養師）

▲肉粽蛋餅結合蔥蛋以及煎出鍋巴，讓味道層次更加提升。（圖／YT@黃君聖Sunny營養師）

集結眾人的智慧！簡單版肉粽創意料理一次看

端午節連假準備結束了，你家裡的冰箱是否還塞了滿滿吃不完的粽子呢？一顆肉粽的熱量上看600大卡，一般人常吃個一顆就飽了，因此粽子每年都會在冰箱內待上只少半個月。對此，黃君聖Sunny營養師就曾分享粽子，讓您能快速消耗肉粽的同時，還能吃得健康又美味！黃君聖Sunny營養師指出，每顆肉粽的熱量可是有5-600卡不等啊！但每逢佳節，還是免不了要吃上一顆，不然總覺得辜負了這個美食的天堂。可是吃完之後，心裡是不是又有點小擔心，怕熱量爆表？尤其是有血糖問題的朋友，更是擔心健檢報告會變成紅字。黃君聖營養師補充，其實吃肉粽的時候，。或者節日過後，運動強度開到最滿，把假期攝取的熱量消耗掉，這樣在站上體脂機時，才不會再看到那個失望的數字。除此之外，黃君聖營養師也請了「急智料理王」安媽分享「一粽多吃」的肉粽創意吃法，找出各種變化，料理步驟：肉粽內含糯米、香菇以及肉塊，因此加入鍋內煮成粥的時候，就不用額外加入這些配料，只需要額外加入正當季最好吃的綠殼筍或是其他的筍子，也可以額外加入干貝提味。下鍋前，先加入蔥花、香菜、洋蔥等提味品爆香提味，隨後在加入切好的筍子、雞高湯等將鮮味綜合，再來加入水稍微煮滾之後把主角肉粽加入打散，就可以完成一鍋美味的肉粽筍子粥。料理步驟：肉粽高麗菜捲是較為考驗廚藝的一到菜，安媽也示範，要先將高麗菜芯切除之後，然後整顆高麗菜下鍋川燙，然後一邊川燙一邊撥成一片片，隨後起鍋放入冰水盆稍微增加脆度，記得高麗菜葉也不要燙到過軟，因為之後還需要包覆肉粽蒸煮。隨後將高麗菜葉攤開之後，將粽子撥開包入，也可加入干貝等食材提味，包覆完成之後，放入蒸籠內蒸煮，即可完成這道料理。料理步驟：先將蔥花下鍋炒爆香，隨後撈出加入蛋液攪拌，然後將肉粽下鍋壓碎稍微炒過，也可以煎出一點點鍋巴增添香氣，最後加入蔥花蛋液開始煎，並將肉粽飯放上蛋液，最後將其包覆煎熟，即可完成這道料理。除了上述「急智料理王」安媽分享的較費功夫的肉粽創意料理之外，網友過去也曾有許多簡單版的肉粽創意料理，包含肉粽皮蛋瘦肉粥、煎肉粽、肉粽炒飯肉粽蛋餅、肉粽壽司等變化，相對簡單又能吃出不同口味的方式，以下步驟一次看：