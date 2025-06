我是廣告 請繼續往下閱讀

長達35年的合作關係正式畫下句點,TNT於今日播出最後一場NBA比賽後,經典節目《Inside the NBA》也隨之告別原頻道,迎來「最後一舞」。隨著NBA全新媒體轉播合約於2025-26賽季上路,《Inside the NBA》未來將轉戰ESPN與ABC,開啟全新篇章。這波變動起因於NBA與Disney(ESPN與ABC)、NBC以及Amazon Prime Video簽下為期11年、總值760億美元的新轉播合約,確定TNT不再是聯盟官方轉播夥伴。TNT轉播團隊與節目製作單位TNT Sports也在東區冠軍賽第六戰溜馬對尼克賽後,於頒獎典禮中由Kevin Harlan與Reggie Miller親自致意,感性道別多年來與NBA同行的歲月,並向幕前幕後工作人員致敬。不過,這並不代表《Inside the NBA》走入歷史。根據ESPN與華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery)於2024年11月達成的協議,節目雖將移至ESPN播出,但製作權仍保留於TNT Sports,節目原班人馬維持不變,依舊由亞特蘭大的Studio J團隊負責製作。當初《Inside the NBA》因TNT失去轉播權面臨終止命運,引起球迷與業界強烈關注。華納兄弟探索公司一度控告NBA未提供與Amazon相同的競標機會,而NBA官方則否認不公,最終雙方達成和解,讓節目得以保留製作團隊並授權ESPN與ABC播出,延續其經典地位。自2025-26賽季起,節目將正式在ESPN與ABC平台亮相,涵蓋總冠軍賽、分區決賽、季後賽,以及例行賽特定場次的賽前、半場與賽後分析。節目核心成員也全數續留。Shaquille O'Neal已於2025年初完成與TNT Sports的續約,據傳年薪達1500萬美元,繼續擔任靈魂人物。而Charles Barkley雖曾表示將於2024-25賽季退休,但如今節目仍由原團隊製作,他也確定繼續參與。Barkley表示:「我們明年要去那個『另一個網路平台』工作,那些人是些笨蛋。」主持人Ernie Johnson與Kenny Smith同樣將持續參與,整個節目班底毫無變動,唯一改變的,是觀眾未來觀看節目的平台與遙控器頻道。另外,NBA轉播結束後,TNT Sports未來將轉向NCAA領域,取得Big 12聯盟的美式足球與男子籃球獨家轉播權,並與ESPN合作取得NFL季後賽部分轉播場次,拓展新領域。