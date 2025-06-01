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長達35年的合作關係正式畫下句點，TNT於今日播出最後一場NBA比賽後，經典節目《Inside the NBA》也隨之告別原頻道，迎來「最後一舞」。隨著NBA全新媒體轉播合約於2025-26賽季上路，《Inside the NBA》未來將轉戰ESPN與ABC，開啟全新篇章。這波變動起因於NBA與Disney（ESPN與ABC）、NBC以及Amazon Prime Video簽下為期11年、總值760億美元的新轉播合約，確定TNT不再是聯盟官方轉播夥伴。TNT轉播團隊與節目製作單位TNT Sports也在東區冠軍賽第六戰溜馬對尼克賽後，於頒獎典禮中由Kevin Harlan與Reggie Miller親自致意，感性道別多年來與NBA同行的歲月，並向幕前幕後工作人員致敬。不過，這並不代表《Inside the NBA》走入歷史。根據ESPN與華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）於2024年11月達成的協議，節目雖將移至ESPN播出，但製作權仍保留於TNT Sports，節目原班人馬維持不變，依舊由亞特蘭大的Studio J團隊負責製作。當初《Inside the NBA》因TNT失去轉播權面臨終止命運，引起球迷與業界強烈關注。華納兄弟探索公司一度控告NBA未提供與Amazon相同的競標機會，而NBA官方則否認不公，最終雙方達成和解，讓節目得以保留製作團隊並授權ESPN與ABC播出，延續其經典地位。自2025-26賽季起，節目將正式在ESPN與ABC平台亮相，涵蓋總冠軍賽、分區決賽、季後賽，以及例行賽特定場次的賽前、半場與賽後分析。節目核心成員也全數續留。Shaquille O'Neal已於2025年初完成與TNT Sports的續約，據傳年薪達1500萬美元，繼續擔任靈魂人物。而Charles Barkley雖曾表示將於2024-25賽季退休，但如今節目仍由原團隊製作，他也確定繼續參與。Barkley表示：「我們明年要去那個『另一個網路平台』工作，那些人是些笨蛋。」主持人Ernie Johnson與Kenny Smith同樣將持續參與，整個節目班底毫無變動，唯一改變的，是觀眾未來觀看節目的平台與遙控器頻道。另外，NBA轉播結束後，TNT Sports未來將轉向NCAA領域，取得Big 12聯盟的美式足球與男子籃球獨家轉播權，並與ESPN合作取得NFL季後賽部分轉播場次，拓展新領域。