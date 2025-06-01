我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《怪奇物語》是Netflix旗艦級的自製大戲，自從2016年推出後，在全球各地廣受歡迎。（圖／摘自Netflix）

▲《星期三》在Netflix播出後造成熱烈迴響，全新第2季將分成上下兩部推出，上架日期分別是8月6日與9月3日。（圖／摘自Netflix）

▲《鋒迴路轉：亡者歸來》維持前兩集「大牌雲集」的特色，將於12月12日在Netflix獨家上架。（圖／摘自Netflix）

由全球影音平台龍頭舉辦的粉絲慶典Netflix Tudum 2025，不只宣布了《魷魚遊戲》第3季的預告與上檔日期，下半年的片單更是陣容堅強，包括台柱大戲之一《怪奇物語》的最終季將在11月26日、12月25日分別推出上下兩部的精彩內容，各方期待的大結局則會在12月31日登場，作為跨年夜的獻禮。高人氣夯劇《星期三》的最新一季也會分成兩部曲，分別在8月6日與9月3日推出。而眾星雲集的大片《峰迴路轉：亡者歸來》，將在12月12日首播。Netflix曾經推出過好幾齣叫好叫座的自製大戲，其中於2016年開始登場到《怪奇物語》，喚起觀眾對於1980年代史蒂芬史匹柏一系列冒險大片的回憶，採取類似的風格和手法拍攝，娛樂性豐富，讓觀眾看得深深著迷，也將劇裡的幾位童星都捧紅。經過了快10年，這個故事終於要進入最終大結局，粉絲都高度關注，也好奇大家喜愛的劇中人最後會有何收場？扮演超能少女「伊萊雯」的蜜莉芭比布朗，才21歲已經嫁給搖滾天團「邦喬飛」主唱的兒子，目前已是人妻，也總是有人抱怨她的裝扮過於老氣，《怪奇物語》再不快點結束，恐怕她要開始讓觀眾覺得出戲，此時正是最好的收尾時機。從最終集被擺在跨年夜推出來看，Netflix對完結篇再創收視佳績，充滿強大的企圖心。而衍生《阿達一族》的《星期三》，首季抓不少新生代的觀眾，第2季除了大多數的原班人馬回歸，還邀得女神卡卡客串，更增話題，是Netflix夏末秋初的強打。至於夏季會由《魷魚遊戲》第3季，與亞當山德勒主演、和首集相隔29年的《高爾夫球也瘋狂2》掛帥，亞當山德勒的影片在Netflix向來是收視保證，不過《高爾夫球也瘋狂》是他早年尚未從美國紅遍全球時，搞笑風格較為針對美國觀眾的喜劇，在台灣也沒有正式上過戲院，台灣觀眾對於續集的期待感，並不像美國熱烈，迴響如何，頗值得拭目以待，將於7月25日上線。至於偵探喜劇《峰迴路轉》系列的第3集《亡者歸來》，維持前兩集大牌聯手的特色，換上葛倫克蘿絲、喬許布洛林、蜜拉庫妮絲、傑瑞米雷納、凱莉華盛頓等與丹尼爾克雷格飆戲，號召力依舊強大，也仍被認為「就算上戲院放映也會有亮眼票房」，可是Netflix還是會採取在全世界大多數地區都是影音平台獨家的推出方式，觀眾可以鎖定12月12日該平台欣賞。