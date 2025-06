我是廣告 請繼續往下閱讀

美國債務負擔不斷攀升、赤字問題未解,不過美國財政部長貝森特近日接受訪問時強調,「美國絕不會違約」,試圖安撫華爾街對國家公共財政狀況的擔憂。根據金融時報報導,貝森特在接受哥倫比亞廣播公司(CBS)節目《面對全國》(Face the Nation)專訪時表示,「美國永遠不會違約,這是不可能發生的事」,「我們雖然已經接近警戒線,但絕對不會撞上那道牆。」不過貝森特拒絕說明具體的「X日期」(X date),也就是財政部耗盡現金以及用於使其在債務上限內仍能按時履行聯邦義務的特殊會計措施的時間點。貝森特表示,「我們不會公佈截止日期,因為我們會利用這個日期來推動法案的進展。」隨著美國總統川普(Donald Trump)力推「大而美」的預算案,預料將會進一步擴大聯邦赤字,投資人對美國聯邦債務規模的焦慮日增。摩根大通(JPMorgan Chase)執行長戴蒙(Jamie Dimon)在5月30日時於雷根國家經濟論壇(Reagan National Economic Forum)受訪,警告美債市場正逼近臨界點,若政策不盡快調整,市場將「出現裂縫」、甚至崩潰,並可能近一步衝擊全球金融穩定與美元地位。對於戴蒙的說法,貝森特予以否認。貝森特表示,「我認識傑米(戴蒙)很久了,他職業生涯中經常提出這類預測。所幸,從來沒有一個成真過。」政府財政監察機構國會預算辦公室(CBO)在今年3月警告,即便不考慮新的預算法案,美國債務與GDP的比率在未來幾年內也將超越1940年代的高點。穆迪信評公司(Moody’s)上月也撤回美國的最高AAA債信評級。「負責任聯邦預算委員會」(Committee for a Responsible Federal Budget)則警告,川普提出的預算案若照現行版本通過,未來十年內將新增約3兆美元的債務。此外,市場對於是否能順利調高債務上限也感到憂慮。根據該預算案,債限將調升4兆美元,卻陷入國會角力與共和黨內鬥。該法案已於上月通過眾議院,目前將進入參議院審議。但參院部分議員對於高額支出與債限調升幅度皆表達不安。特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)宣布辭去其在川普政府中的職位,他表示,對這項「龐大支出法案」感到「失望」,並稱其破壞了他所領導的「政府效率部」(DOGE)節流工作的努力。川普政府則堅稱,預算案不會造成赤字增加,並批評現行預測未考慮經濟成長的上升。不過美國共和黨籍聯邦眾議院議長強生(Mike Johnson)在NBC節目《會晤新聞界》(Meet the Press)中表示,「「我告訴你們,這會降低赤字。我們將刺激巨大的經濟增長。」貝森特也指出,許多預測未計入川普新一波大規模進口關稅所帶來的「可觀」收入,這些關稅可能為政府創造數兆美元的稅收。貝森特表示,「今年的赤字將低於去年的赤字,而兩年後又會再下降。」不過川普的關稅政策在上週遇到阻礙,法院裁定總統無權依據所倚賴的法律徵收大部分關稅。不過,白宮已取得暫時停止執行該命令的裁定。美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)表示,即便法院限制總統動用某些權力加徵關稅,他仍會尋找其他方式執行。盧克尼特直言,「請放心,關稅不會消失。他還有很多其他權力可用,就算這項權限被拿走,我們還有其他辦法、還有更多工具可以啟用。」