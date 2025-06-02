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美國國防部長（Pete Hegseth）近日出席香格里拉對話時警告，中國所帶來的威脅是「真實且可能迫在眉睫」，且北京當局已具備入侵台灣的能力。對此，作家顏擇雅引述評論家周天瑋所言，指出台媒針對赫格塞斯這段示警的中文翻譯並不準確，從原話來看其實充滿強烈不確定性。赫格塞斯於上週五（5月30日）出席在新加坡舉行的年度國防論壇「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）。多數台灣媒體報導，赫格塞斯在論壇期間表示，「中國帶來的威脅是真實的，而且可能即將發生。」他指出，北京正在有計劃地準備可能動用軍事力量，改變印太地區的權力平衡。赫格塞斯的發言隨即引發熱議。對此，《財訊》專欄作家、美國加州律師周天瑋在臉書PO文表示，他認為各媒體翻譯普遍加重了美防長關於中國台海威脅的用詞。他在文中列出了原文，指出，赫格塞斯說的是「it could be imminent」。「既不是『it may be imminent』，也不是『it can be imminent』。程度不同，不可以混譯。不宜譯為『中國威脅……可能迫近』，而應該翻譯為『中國威脅……或許可能迫近』。」周天瑋表示，如果按照日常美語用語習慣要求的話，應該說媒體誤譯。「其中還有的竟然誤譯為『對台軍事行動可能即將發生』。其實看原文，美防長明確指的較為寬泛的『威脅』概念，而沒有鎖死在『採取軍事行動』上面。」作家顏擇雅也轉發了周天瑋的貼文，贊同其說法，「台媒最重視的那句話，中譯全不準確，我是同意的。」顏擇雅表示，以could來描述未來，代表講者本人並不確定，而且是比may和can更強烈的不確定，確定則會用will。「所以，如果赫格塞斯認定共軍威脅很迫近，他就應該講『It will be imminent』；若是可能很迫近，他會講『It may be imminent』或『It can be imminent』。」顏擇雅指出，赫格塞斯講的是「it could be imminent」，「我會譯為『那威脅搞不好，可能，或許很迫近，但也說不定』。」她表示，關於不確定性，英文層次比中文豐富很多。例如，possible與probable，中文都譯為「可能的」，但英文卻是完全不同性質的「可能」。possible意思較接近「可能性是有的」，probable則代表「從跡證推理，可能性算高」。顏擇雅認為，一切都是不確定性。要跟這種不確定性共處，就是這一代台灣人的宿命，而赫格塞斯重點Peace Through Strength，就是為了減少不確定性。她更在文末直言，「我堅持大罷免，也是為了讓北京更不敢挺而走險，大大壓低這種不確定性。」