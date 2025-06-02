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新冠疫情升溫，疾管署預估，至8月初約170萬人確診新冠肺炎。台北市醫師職業工會示警，端午連假後急診可能會出現更嚴峻的態勢，週一至週五的週間值得密切觀察，也分析關鍵3項原因，會讓急診可能繼續塞爆。台北市醫師職業工會預警，端午連假後急診可能出現更加嚴峻的態勢。而台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫說，急診壅塞問題一直未解，往常經驗也顯示，連假後的壅塞情形會更為嚴重。陳亮甫指出，原因在於，連假前的壅塞可能只是假象，因為連假期間一般民眾不太喜歡到醫院，但連假後「該來的就會來」。而現階段有個因素也影響了急診狀況，陳亮甫說，就是新冠肺炎，雖然並非新冠本身很嚴重，感染後絕大多數也不會變成重症，但也因其傳染力強，導致可能會因此住院的長者、抵抗力較差患者數量變多，種種因素也會擔憂後續收假時，等床情況變得嚴重，因而發出警示。陳亮甫也提到，有3項原因可能導致假期當中或連假之後的急診壅塞問題變得更加嚴重，包括疫情、飲食與假期。首先，新冠與流感近期猖獗，導致輕症湧入醫院急診，連假期間診所關門更是雪上加霜，加上還有呼吸道感染症而增加的住院人數與重症患者。連假時期民眾常有聚餐，悶熱天氣讓食物腐壞加快，陳亮甫說明，腸胃道急症患者也預估增多。陳亮甫再次說明，連假期間民眾就醫意願不高、醫院無常規手術佔床，但連假以後往往迎來反撲，包含常規治療患者回流、收假前才來就醫等因素，都造成醫療量能如臨大敵。不論短期的突發事件引起的住院待床壅塞，還有輕症患者湧入急診引起混亂，醫師工會示警，因醫護人力流失引起的病房關閉，更是一切問題的遠因；但年初的急診壅塞討論至今，狀況並沒有好轉跡象。北市醫師職業工會建議，政府在疫情方面應建立正確衛教觀念，提醒民眾遭遇疑似症狀時的應變之道，可先以快篩初步評估再依循分級醫療原則尋求適當治療，急診資源應保留給重症患者。北市醫師職業工會表示，政府不該只是頭痛醫頭、腳痛醫腳的左支右絀，應該提出手段確保資源確實花在人力之上，否則只是任由問題持續擴大。