強大的西南風讓小小的台灣有2種截然不同的天氣體驗，迎風面的南台灣地區充滿豐沛水氣，雨勢不斷從天而降，中央氣象署已發布「豪雨特報」，北台灣、東半部則是處於背風側，氣溫相當炎熱，狂飆37度還發布「高溫資訊」，請民眾務必特別留意天氣狀況，南北往來也要特別小心。
⚠️豪雨特報
📍影響時間：02日下午至02日晚上
📍豪雨：高雄市、屏東縣山區
📍大雨：台南市、屏東縣、恆春半島
氣象署預報員林秉煜提醒，今天受西南風影響，中南部地區有局部降雨，且有短延時強降雨機率，尤其是台南以南要特別注意，雨勢可能持續到晚上，明（3）日鋒面抵達台灣，整個西半部都有短暫陣雨或雷雨，且要留意局部大雨發生。
氣溫部分，林秉煜說明，今天受西南風影響，北部及花東高溫達36度，明（3）日鋒面影響，北部降溫至30度，周三中部以北、宜花地區降溫更明顯。週四及週五隨著水氣減少，各地可再回到30度高溫。
🟡高溫資訊
📍影響時間：02日白天
📍高溫橙色38燈號：花蓮縣
📍高溫黃色燈號：新北市、台北市、台東縣
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📍影響時間：02日下午至02日晚上
📍豪雨：高雄市、屏東縣山區
📍大雨：台南市、屏東縣、恆春半島
氣象署預報員林秉煜提醒，今天受西南風影響，中南部地區有局部降雨，且有短延時強降雨機率，尤其是台南以南要特別注意，雨勢可能持續到晚上，明（3）日鋒面抵達台灣，整個西半部都有短暫陣雨或雷雨，且要留意局部大雨發生。
氣溫部分，林秉煜說明，今天受西南風影響，北部及花東高溫達36度，明（3）日鋒面影響，北部降溫至30度，周三中部以北、宜花地區降溫更明顯。週四及週五隨著水氣減少，各地可再回到30度高溫。
🟡高溫資訊
📍影響時間：02日白天
📍高溫橙色38燈號：花蓮縣
📍高溫黃色燈號：新北市、台北市、台東縣