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▲HowHow（如圖）現身小巨蛋外，坦言為工作來朝聖GD，並積極準備應援迎接演唱會。（圖／HowHow IG）

韓國天王GD權志龍今（11）日起在小巨連續蛋開唱3天，吸引大量粉絲聚集，粉絲們不僅穿著各式潮流打扮，更以創意裝扮向偶像致敬。從年輕的「南山權志龍」到成熟的「信義區權志龍」，還有夫妻裝扮的「鼓山權志龍」，現場氣氛熱烈。而知名YouTuber HowHow也出現小巨蛋外，他笑說這次其實是工作行程，但對GD的影響力十分敬佩，先前並特地練習應援，準備享受演唱會氛圍。🇯🇵🇰🇷HowHow坦言這次是因為工作關係才來，但對於GD的影響力和地位，他充滿敬佩之情。他說：「即使你不關注GD，也一定聽過Kpop之王，他已經是傳奇。就像沒聽過麥可傑克森，但肯定聽過他的音樂。」HowHow表示自己本來就喜歡GD的歌曲，這次為了能更盡情享受演唱會，他特別做了不少功課，不僅仔細研究歌單，還積極練習應援，期盼在現場能融入氛圍，感受偶像的魅力，展現出對GD的熱愛與支持。當天現場另一位備受矚目的粉絲是人氣網紅「高媽矮爸」，他自稱「信義區權志龍」，完美還原GD在日本MAMA頒獎典禮的經典造型。矮爸分享這套裝扮是他花了3天親手製作完成，粉色外套是由媽媽提供，粉色褲子則是朋友借來的，袖套則是利用窗簾布裁剪而成。帽子上的鑽貼設計靈感源自他小學四年級兒子的小戒指，而那個珍珠小包包更是他自己巧手縫製的，整體花費約3000多元。除了矮爸，一對來自新竹的姊妹檔也特地前來小巨蛋朝聖GD。姊姊小時候遭遇卡車事故，因此左腳裝上義肢，當天坐著輪椅參與演唱會。姊妹倆回憶，8年前GD首度來台時，她們就曾一同現場觀賞，這次因票務搶購非常激烈，甚至連身障專席都非常搶手，最後他們是透過第三場加場的門票才順利進場。妹妹為了搶購周邊商品，凌晨3點便開始在茹曦酒店排隊等待，展現對偶像狂熱的支持與堅持。權志龍在小巨蛋開唱三天，他的多年好友李洙赫也被這陣強風颳來台灣，今早透過粉絲交流平台透露要出門後，隨即閃現桃園機場。根據《中時新聞網》報導，李洙赫與EXO成員KAI搭乘同班飛機來台，但兩人來台目的不同：KAI是為演唱會工作而來，李洙赫則沒有工作行程。他上次來台是5月初為精品服飾品牌站台，近日正忙於新劇《S LINE》宣傳活動，卻在百忙中特別抽時間來台，讓粉絲們紛紛暴動認為：「他是來看哥們GD演唱會的」、「他好愛他！」