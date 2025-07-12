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▲宋慧喬的全新狼尾造型非常帥氣。（圖／宋慧喬IG）

43歲的韓國戲劇女神宋慧喬近年一改清純風格，轉以出演《黑暗榮耀》、《黑祭司2：闇黑修女》等黑暗類型作品，展現自己的多樣貌。近日她更曝光全新髮型「狼尾頭」，讓所有粉絲全看傻，紛紛大喊「我要跟她交往！」貼文曝光後也吸引了近49萬人前來點讚。宋慧喬的全新狼尾頭以最近在韓國流行的「高層次剪」為打底，搭配稍微的燙捲，跟大家印象中的狼尾頭完全是不同形象。宋慧喬因為頭髮長度較長，因此她的狼尾頭看起來不會貼頭皮，蓬鬆感超修飾臉型，臉看起來實在有夠小！不只是全新髮型，宋慧喬為了拍攝工作，穿上一身連身牛仔長裙，搭配一雙黑色高跟靴，纖細身材也在丹寧的修飾下更加被突顯，狼尾加上牛仔的帥氣感也讓粉絲大喊，「戀愛了！」帥氣的衣服之外，宋慧喬換上了紅色漸變毛衣，並且背著焦糖色包包，名媛氣質點到滿。宋慧喬過去曾因在作品中過少的表情被批「面癱臉」，演技也被質疑。不過宋慧喬在2022年性格大變主演《黑暗榮耀》，飾演角色「文同珢」為自己曾被霸凌的過往報仇。耍狠、隱忍，甚至爆發的演技都非常到位，讓她成功在《第59屆百想藝術大賞》封后，展現了大家沒看過的宋慧喬。