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▲「酒井商會（Sakai Shokai）」位在東京澀谷，由來自九州福岡的主廚酒井英彰於2018年所創立。（圖／ inari 現代居酒屋提供）

▲「酒井商會（Sakai Shokai）」設計的菜色，光是爽口的前菜就相當精緻。（圖／ inari 現代居酒屋提供）

▲「黑羽土雞二節炸雞」做工精緻，吃起來外皮輕盈酥脆、肉質香嫩多汁。（圖／ inari 現代居酒屋提供）

▲「星鰻三明治」裡的山葵Cream Cheese畫龍點睛，讓三明治整體滋味鮮美不膩。（圖／記者葉盛耀攝）

「粵菜殿堂級大師」葉志光 客座高雄米其林「雋GEN」中餐廳

▲「粵菜殿堂級大師」葉志光，將到高雄米其林「雋GEN」中餐廳客座。（圖／「雋GEN」中餐廳提供）

在東京一位難求的高級居酒屋名店「Sakai Shokai 酒井商會」主廚「酒井英彰（Hideaki Sakai）」來台，至亞洲名廚林泉（Richie Lin）領軍「MMHG湘樂餐飲集團」旗下的 inari 現代居酒屋客座，活動期間為7月15日至8月19日，大約僅1個月，顧客不用飛東京也免辛苦排隊，就可吃到酒井商會的招牌料理，以九道式套餐型態推出，並由 inari 團隊悉心設計清酒搭餐（Sake Pairing），9道式套餐每人1880元+10%。「酒井商會（Sakai Shokai）」位在東京澀谷，由來自九州福岡的主廚酒井英彰於2018年所創立，他歷經澳洲、日本等地的豐富餐飲歷練，精準捕捉小型居酒屋的核心本質，以及割烹的精緻美學，將故鄉食材與正統日式技法交融，搭配親選的自然酒與清酒，塑造出時尚又鮮明的風格。酒井英彰表示，居酒屋讓人感覺舒適又親民，割烹則比較精緻、接近Fine dining，他期望透過「酒井商會」，將兩者的美好融合。而「酒井商會」的開放式吧檯，拉近賓客與職人的距離，營造如同在朋友家作客般的自在氛圍，因此「酒井商會」名列東京預約困難名店，每逢提前一個月開放預約，當天就會預約全滿。同樣訴求精緻餐飲結合輕鬆氣氛的「inari 現代居酒屋」，由連年蟬聯「亞洲50最佳餐廳」名廚林泉Richie Lin創立的MMHG湘樂餐飲集團在2024年所推出。也以日本居酒屋文化為靈感，融合Fine dining技法與現代美學。林泉說：「酒井商會如果在台灣，就是我想一直去的餐廳！」就因為此初心而推動此次客座活動，7月15日至8月19日期間，酒井商會的招牌料理將以9道式套餐型態，原汁原味重現在inari，無論是魚料、醬料、葛粉皆由日本直送來台，甚至連用於烹煮釜飯的土鍋，也特別請日本陶藝家依原規格重製後運來台灣。菜色中的前菜就有許多值得玩味的菜式，像是「吳豆腐」，是來自九州地區的鄉土料理，以無糖豆漿、葛粉、昆布高湯等煉製而成，搭佐高湯醬汁，吃起來軟滑中透著清雅。「黑羽土雞二節炸雞」是道常見的居酒屋菜色，卻做得相當精緻，台灣本土黑羽土雞的二節翅精修去骨並塑為球形，再以獨門醬汁醃製入味，最後輕上薄粉油炸至金黃，搭配九州最具代表性的柚子胡椒品嚐，外皮輕盈酥脆、肉質香嫩多汁。「星鰻三明治」據說是林泉最愛的一道菜，吐司輕烤後塗上山葵Cream Cheese，中間是鹽烤日本星鰻、燒海苔、紫蘇昆布佃煮絲，鰻魚細嫩帶酥，山葵微辛畫龍點睛，更襯托出滿口的海味、旨味。主食的「日本和牛有馬山椒土鍋飯」，是特別挑選宮崎A5和牛芯芯部位，先經低溫舒肥處理再煎至表面微焦；米飯則是台東金賞御用米，加入新鮮牛蒡絲與特調高湯烹煮。將飯拌合著切塊的和牛肉、蔥花、醬汁，尤其還添了有馬山椒粒提香，吃起來順口又滿足。▪️活動日期：2025年7月15日至8月19日聯名套餐：每套1,880元+10%Sake pairing：3杯 850+10%高雄也有極精彩的客座活動，曾為多國元首與政商名流掌杓的粵菜名廚葉志光師傅，將於7月18日至19日在獲米其林一星殊榮高雄「雋GEN」中餐廳客座，舉辦僅有三場期間限定餐會。本次以 「傳統‧經典」 為主題，順應節氣、擷取旬味，結合技藝與在地食材，獻上道地風味，每位 8,880元（含服務費），即日起限量預定。葉志光出身於香港，五十年刀火生涯，曾任職香港麗嘉酒店、文華東方酒店、新加坡多間星級餐廳，更曾多次為普丁、李光耀、李嘉誠等國際政商名流親自掌杓，爐火純青廚藝，堪稱粵菜殿堂級大師。此次葉志光與「雋GEN」中餐廳廚藝總監陳泰榮，兩位正式聯手，嚴選乳鴿、螃蟹、石斑、瑤柱等珍饌，施以古法工序，炮製風味佳餚，完美體現粵菜的細膩與深厚底蘊。▪️⽇期：7月18日（晚餐）、7月19日（午餐與晚餐）時間：12：00～14：30、18：00～22：00售價：每人8880（以包含服務費）)