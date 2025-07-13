韓國男星李敏鎬即將在本月23日以電影《全知讀者視角》，睽違10年回歸大螢幕，讓外界都非常期待。但沒想到在電影上映前，竟傳出不幸消息，昨（12）日，李敏鎬突在IG發文，透露愛犬Choco已過世的消息，他也曬出與愛犬合照及影片，難過喊：「希望我們在一起的時間，你都是幸福的」，讓許多粉絲看到都非常難過，紛紛為他打氣「牠會去好地方的」。
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李敏鎬在昨日於IG悼念愛犬Choco，「我親愛的Choco在被賦予的16年時光結束後，回到了自然的懷抱。希望我們在一起的時間，你都是幸福的，感謝大家一直愛著Choco」，並PO出多張Choco獨照、自己跟愛犬相處的模樣，還有Choco過世時的照片，以及Choco的骨灰罈等，都讓人感受到濃濃的悲傷。許多粉絲看到也都感到非常心痛，「Choco會一直在你心中」、「牠會在天上看著你」等，給李敏鎬安慰。
李敏鎬非常寵愛Choco 還曾為愛犬設計T恤
李敏鎬對Choco非常寵愛，還曾在帶Choco出去散步時，因為突然碰到大雷雨，只好立刻取消散步活動，而他因為怕愛犬淋濕，直接把愛犬抱起來放進包包裡揹著，寧願自己辛苦，也不願讓Choco的腳濕掉，明顯感受到他對愛犬的細心呵護。
除此之外，李敏鎬也曾以愛犬Choco為靈感，用Choco的肖像設計T恤，進行愛心義賣，還將義賣所得全數捐給瀕危動物保育機構，對動物非常熱愛。
李敏鎬將睽違10年回歸大螢幕 主演《全知讀者視角》
李敏鎬主演電影《全知讀者視角》，即將在本月23日台韓同步上映，李敏鎬將在電影中飾演連載了10年的小說中角色，擁有不死之身的主角「劉眾赫」，睽違10年回歸大螢幕，這次還將挑戰異世界，大展超能力演技，更是讓大家都非常期待。而日前釋出的預告，也可以看到李敏鎬又瘦出尖下巴，刷新顏值高峰，讓粉絲都等不及再被男神帥一波。
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李敏鎬非常寵愛Choco 還曾為愛犬設計T恤
李敏鎬對Choco非常寵愛，還曾在帶Choco出去散步時，因為突然碰到大雷雨，只好立刻取消散步活動，而他因為怕愛犬淋濕，直接把愛犬抱起來放進包包裡揹著，寧願自己辛苦，也不願讓Choco的腳濕掉，明顯感受到他對愛犬的細心呵護。
除此之外，李敏鎬也曾以愛犬Choco為靈感，用Choco的肖像設計T恤，進行愛心義賣，還將義賣所得全數捐給瀕危動物保育機構，對動物非常熱愛。
李敏鎬將睽違10年回歸大螢幕 主演《全知讀者視角》
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