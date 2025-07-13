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▲李燕（左2）化身許願池，員工機票住宿吃喝全都包。（圖／Kocskin克麗詩黛 提供）

台劇女神李燕演出八點檔《一家團圓》後，便把重心投入自創保養品牌中，身為品牌的CEO，近日她帶著員工前往韓國國際美容展（InterCHARM Korea），希望可以第一時間接觸國際最新的原料與市場動態，她也大方地對員工說：「機票住宿公司出，吃喝玩樂我買單！」希望能跟著員工一起進步。本月初李燕帶著工作夥伴前往韓國參加「InterCHARM Korea」美容展，今年其實是她第四次參展，她也帶上員工一起同行，「除了吸收新知，也有點放假的感覺」她笑說，「機票住宿公司出，吃喝玩樂我買單！，這些是基本的，希望大家可以一起變強！」她也回憶自己第一次參加美容展是在《金家好媳婦》殺青的隔天，沒休息到就衝去香港的她表示：「雖然沒睡飽，但看到各種新奇原料、技術，整個人超亢奮，也開啟了我另一個世界！」看展之餘，李燕也加碼放鬆行程，與同事團隊走訪首爾與釜山熱門景點，包括小王子村、海東龍宮、斜坡滑山車等，讓旅程玩好玩滿。她分享：「我們吃了螃蟹、韓牛、炸雞、豬肉湯飯，沒有一道踩雷，根本不想回家啦！」除了大吃大玩，她也坦言每次來韓國都會「失心瘋」，從美妝到小物全都想買。對她來說，工作與生活都要平衡，「看展學習很重要，適時放鬆也會讓靈感更豐富。」李燕睽違多年重返螢光幕，選擇以外景節目《花甲少年趣旅行》作為回歸作品。她坦言，參加實境秀真的是掙扎非常久，當然也會有退縮的心情，因為拍戲後比較少上綜藝節目，尤其這兩年剛好沒拍戲，隔了這麼久其實是很恐懼的，「但我告訴自己，今年一定要做一些突破舒適圈的事！牙一咬還是去了。」錄製完畢後，她用「不虛此行」來形容這次體驗，並開心表示：「收穫超級多，也非常非常期待節目播出！」對於很少上綜藝的原因，她也毫不避諱地說：「我本來就不太擅長綜藝節目，尤其是一些激烈的遊戲我都比較不擅長，很容易被發現我的不靈活。」李燕也常常被粉絲敲碗快點回歸戲劇圈，她表示如果有機會回歸演員身份，不管什麼劇種都很想嘗試挑戰，她特別期待能詮釋一些大反派，或是個性不要那麼善良的人，「當然如果可以演諧星、扮醜那就更好玩啦！」