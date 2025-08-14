2025年7月，台中1家5口疑誤信黃金投資詐騙、因沉重債務壓力集體輕生。2024年12月，台北內湖1對母女，因投資詐騙損失約1200萬元，留下遺書後輕生。詐騙集團迫使被害人走上絕路的案例層不出窮，政府打詐究竟有何成效？《NOWNEWS今日新聞》採訪被害者、警方、政府官員與學者，盤點詐騙集團手法與查緝過程中的痛點、量刑與法規出現的盲點，揭開台灣「刺『詐』之戰」中，難以解決的結構性問題。
「其實我接受採訪也很害怕，因為這是一件惹怒他們的事情！」在台北市天母開設瑜伽教室的陳小姐，語氣平緩卻道出2個月以來惶惶不安的心情。2025年6月接獲網友私訊，通知她照片遭人盜用，陳小姐立刻到派出所備案，並將三聯單張貼在粉絲專頁，提醒網友勿上當，卻遭到詐團瘋狂反擊。
▲陳小姐遭到詐騙集團盜用照片，報案後將三聯單貼在粉絲專頁提醒網友，卻遭到對方留言威脅人身安全。（圖／記者王郁勳攝）
「妳最近小心一點，祈禱妳的警察叔叔保護妳~」、「我下一步就對妳身邊人下手~」、「等哪天不高興了，你會看見我的，那也是妳第一次也會是最後一次」。詐團用不同帳號「軍力展示」，三天兩頭傳送這些語帶恐嚇的私訊。陳小姐更發現，這些帳號創建時間都在十幾年前、好友人數兩三千人，根本無法判斷是真人還是網軍或詐騙帳號。她身心俱疲，但求助警方卻得不到積極協助。「他只是留言恐嚇你，網路上神經病很多，這個沒有辦法抓。」陳小姐轉述員警的回應，語帶無奈地說，難道非得等到她被殺，警方才能抓人嗎？
▲盜用陳小姐照片的不法分子留言恐嚇，求助警方卻得到「沒辦法抓」的回應。（圖／當事人提供）
向Meta索資難 詐欺恐嚇等輕罪偵辦不易
詐團之所以如此囂張，就是因為充分掌握陳小姐PO在facebook、IG的各種資訊。除了透過粉絲專頁查到瑜伽教室的地址，就位在派出所斜對面，也試圖盜取陳小姐的帳號。「有幾天我的臉書無法登入，因為他們在試我的密碼跟檢舉我，他們有駭客能力，而且監視我在網路上的一舉一動。」從私訊內容研判，與陳小姐對話的應是中國出身的不法分子，但人身安全不能賭，朋友送她球棒與辣椒水防身。「如果偽裝成學員來到教室，我根本沒辦法防範，這是最恐怖的地方。」
▲朋友特地送球棒與辣椒水防身，陳小姐感嘆，台灣打詐一直存在結構性問題無法解決。（圖／記者王郁勳攝）
警察大學國境警察系教授柯雨瑞分析此案表示，陳小姐的照片遭到不法分子盜用，可能會被用在情感或投資詐騙案。他從實務辦案經驗認為，警方若要調查恐嚇者身分，就必須發文給facebook母公司Meta。柯雨瑞進一步指出，Meta會站在保護用戶資訊的立場，審核來函索資的每一項案件，陳小姐的案件屬於刑法305條的恐嚇罪，為2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金的輕罪，即便發出公文，恐怕都會拖上半年、甚至結案都不見得會回覆。
具有檢察實務經驗工作者所組成的臉書社團《法律快易通：檢仔聊天室》曾分享地檢署向facebook調閱資料的程序，包括殺人、擄人勒贖等11項，facebook會積極配合。但網友常見的妨害名譽、或像陳小姐一樣遭到恐嚇呢？該文章指依據法務部與facebook達成的協議，妨害名譽與恐嚇都涉及言論自由問題，facebook原則上「不提供相關資料」。
「其他國家，尤其像中國，警察只要調閱網路犯罪資訊，業者一定要配合警方。但台灣對於這些外資企業完全沒有任何強制力！」陳小姐感嘆，台灣的刑罰太輕、對於網路業者的約束法規也不完善，犯罪集團正是利用台灣法律漏洞以及大多數人怕麻煩惹事的心態，才會如此猖狂。
負責受理的台北市警局士林分局回應，恐嚇罪並不在與facebook協議範圍內，無法要求對方提供資料，該案已函送地檢署，若檢察官認為有必要，將會請台北市刑大做後續的科技偵查作為。
