「人賺不到知識以外的財富，你認同嗎？」滔滔不絕說著加密貨幣有多美好，號稱要打造全球領先的加密交易平台，絢爛燈光下，底下座無虛席、聽眾如癡如醉。名為「SUREX」的神行交易所，讓投資者沉浸在幣圈中做著發財大夢，殊不知這個組織吸金上億後人間蒸發，至今仍求償無門。
C小姐是其中一人，平常注重投資理財的她，2023年突然接到一位不熟朋友私訊，介紹她神行交易所的投資管道，說越早加入的話，前期會員的投資報酬率就越高。對虛擬貨幣不甚了解的C小姐，起初只是小額投資，陸陸續續拿到獲利，便放了近3百萬資金。期間還參加該組織在馬來西亞、越南、香港等地舉辦的論壇，「因為創辦人是台灣人，一表人才、文質彬彬，介紹投資理財的商品頭頭是道。」眼見為憑，讓C小姐不疑有他，沒想到最後想要領回本金，網站、APP全都關閉，C小姐損失2百多萬。
根據警政署設立的「打詐儀表板」，從去（2024）年8月到今（2025）年7月，假投資詐騙始終高居詐騙被害第一名，財損金額高達729.8億元。這些錢相當於中央政府總預算的2.5%、等同一個中型部會的全年預算；能蓋一條台北捷運主線，也可買下台北市大安區所有的公寓。
臉書《反詐騙聯盟》版主陳安迪表示，許多人第一時間受騙上當，都不敢相信甚至懷疑，查證之後他們的世界崩塌了，自責懊悔，不敢讓人知道被騙的事實。在這當中不甘心被騙者，希望從別的地方把錢拿回來，不斷陷入詐騙集團陷阱。
父遭情感詐騙8次損失1.2億 創辦《反詐騙聯盟》難喚回
陳安迪本業是公司經營者，12年前父親遭到情感詐騙，他深惡痛絕，創立《反詐騙聯盟》粉絲專頁。然而他的父親連續受騙8次，損失1.2億，導致父子之間感情破裂、漸行漸遠。陳安迪披露，詐騙集團用美女照片對父親噓寒問暖，拉近距離後開始鼓吹投資標的。父親也許為了錢投資、也許想在對方面前樹立強人人設，才會義無反顧地投錢進去，血本無歸。
假交友投資詐騙手法，緊追在假投資詐騙之後，財損金額157.8億元；另外像是假檢警詐財、假交友徵婚詐財、假買家騙賣家，分別位居三四五名。陳安迪說，受害者長期自責下，往往產生嚴重的憂鬱症，甚至有輕生意圖。「他們打電話給我，沒說話就開始哭，我將心比心、傾聽理解、2年下來救了30多個人。」C小姐則認為，詐騙手法太多，民眾沒有受騙，但有可能被不同的劇本騙，根本防不勝防，必須從源頭防堵。
詐騙集團應用AI生成技術 假檢警問訊捲婦8891萬
臉書母公司Meta公布2024年在台灣下架超過14.6萬個廣告帳號、並在facebook與IG上移除超過160萬則詐騙廣告內容。但道高一尺，詐騙集團仍魔高一丈，近年來生成式AI技術應用純熟，以往詐騙集團盜用名人照片行騙的手法，已經進化到生成該名人的影像與聲音，如真人般嘴型都能對得準確。財信傳媒董事長謝金河、元大投顧董事長胡睿涵等都是受害者。
今年2月，台北市1名婦人接連接到自稱銀行、檢警來電，稱她涉及人頭帳戶，還要求她開視訊做筆錄，透過AI技術模擬警局現場，讓婦人誤以為跟真警察對話，按照指示提供提款卡，等到帳戶內8891萬元積蓄遭提領一空，婦人才知受騙上當。
警察大學國境警察系教授柯雨瑞表示，常見的AI語音詐騙手法包括緊急情境誘騙，詐騙者冒充親友，聲稱遭遇車禍、被綁架或其他緊急狀況，要求立刻匯款；另一種則是冒充機構人員，像是政府機關或銀行人員，聲稱受害者涉案或帳戶異常，要求提供個人資訊或匯款。柯雨瑞提醒民眾，若遇到上述情況務必冷靜先求證，不能被詐騙集團引誘匯款。銘傳大學犯罪防治系副教授王伯頎說，AI技術讓眼見不一定為憑，新興技術值得政府高度重視與思考。
