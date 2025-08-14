政府為了貫徹打詐決心，2024年7月立法院通過《詐欺犯罪危害防制條例》、《通訊保障及監察法》修正案、《刑事訴訟法》特殊強制處分專章（科技偵查法制化）與《洗錢防制法》修正案，也就是俗稱的「打詐新四法」，旨在提高刑責、賦予執法機關更多調取通訊資料的權利。然而打詐再有成效，仍有3痛點短期內難以克服。
《NOWNEWS今日新聞》統計打詐儀表板，去（2024）年8月至今（2025）年6月，民眾受騙案件數與財損金額，發現受理數與財損，從去年8月的2.1萬件、138.2億，下降到今年2月的1萬件、60.8億。不過3月起受理數與財損又增加至1.6萬件、70.9億，且逐步走升，顯見詐騙集團不斷因應政府打詐力道而改變其犯案手法。
打詐成效方面，去年8月至今年6月，警方查獲不法集團每月平均約2336人、查扣不法所得約10.06億、攔阻受騙金額則是12.58億。前刑事局預防科科長林書立分析，跟去年比較，詐騙集團變得比較不容易拿到錢，所以他們會更努力騙。銘傳大學犯罪防治系副教授王伯頎認為，案件數雖有下降，但部分單一案件的詐騙金額反而更高，像是今年2月台北市萬華婦人遭騙近9千萬，社會大眾仍會感到詐騙猖獗。
痛點1：詐欺車手判刑太輕CP值高 逾9成關不到3年
詐騙集團的氣焰不容易壓制，恐怕與法院判刑過輕有關。警政署統計，2025年1至4月，逮捕3.9萬名詐欺嫌犯當中，車手占32.68%；而1367名12到17歲嫌犯，6成4都去當車手。儘管《詐欺犯罪危害防制條例》中，詐欺利益達1億以上者，最重處12年有期徒刑，得併科3億元以下罰金。但詐騙產業鏈中，最下游且為數眾多的車手，量刑都不高。
法務部資料顯示，2017年到2021年，涉犯電信詐欺恐嚇被判有罪者當中，判拘役占20.5%、6月以下占4成、1到3年徒刑為34%，也就是說，詐欺犯超過9成免關3年都能出獄。
台中地檢署檢察官戴旻諺曾在起訴書中披露，實務判決中，法官僅對詐騙集團成員處最低法定刑再加2至4月刑度，如加重詐欺罪為1年以上7年以下徒刑，法院常只判1年2月至1年6月，而非中間刑度4年，毫無嚇阻作用。林書立則形容，警方打詐是跟「影子打架」，因為車手遭逮後刑責很輕，這種低成本高報酬的情況助長車手橫行，警方不斷地抓卻根本抓不到幕後的「大咖」。
痛點2：主謀躲緬甸柬埔寨「化外之地」 無司法互助徒呼負負
詐騙集團已經演化到跨國犯罪組織，就算查到上游，若主謀非台籍或躲在海外，除非我與該國簽有司法互助協議，否則很難逮人。林書立表示，近年來詐騙集團大多以緬甸、柬埔寨為基地，「那裡簡直是化外之地，警方很難有辦法處理。」他提到，國際間合作主要還是以萬國公罪，如殺人販毒等，像詐欺這種財產犯罪，排序非常後面，就算是國際刑警抓詐欺，當事國都不見得願意立即處理。林書立也點出，詐欺快取代販毒，成為國際黑幫的主要收入，這是全球都必須正視的問題。
痛點3：保障言論自由反遭詐團利用 外資社群平台打詐被動
判刑過輕，海外逮捕有困難，打詐後端的防制難起作用。但要從前端，也就是詐團投放的假訊息防堵，並不容易。受到通訊自由的大旗所保護，社群軟體LINE、facebook，早已淪為詐騙集團溫床。然而這些外資平台似乎也不痛不癢。
去年通過的《詐欺犯罪危害防制條例》及其子法，即要求外資平台在台灣設立法律代表人、加強廣告主身分驗證、透明度報告等。今年5月，數發部就因平台廣告資訊揭露不完全，開罰facebook母公司Meta100萬元，6月底更因facebook平台廣告服務管理系統缺失，重罰Meta1500萬元，逼得Meta高層7月來台提出打詐戰略，高喊願與台灣政府密切配合。
王伯頎認為，外資平台態度被動，政府如果沒有找他，大概就不會有所作為。「Meta、Google或LINE不能說只想賺廣告費、賺流量，不盡把關的義務。」他舉例像是暑假求職旺季，年輕人用LINE或通訊軟體面試，平台可以跳出警語提醒或加強防詐教育，而不是讓使用者自行承擔風險。
