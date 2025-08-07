我是廣告 請繼續往下閱讀

核三重啟公投8月23日舉行，發表會首場在今（7）日下午登場，正反方代表分別為清大教授葉宗洸與台灣電力公司董事長曾文生。會中曾文生強調，公投題目中的核電延役「確認安全無虞」定義模糊，並否認外界對於缺電、空污等質疑，然而葉宗洸卻一一打臉，甚至搬出過去總統賴清德的一番言論嗆，「總統都已經做了這樣子的宣示了，你不用去執行嗎？」曾文生今日在會中以空污排放量從2016年至今減少七成、新電廠陸續會補上電力等說法，否認外界對於核三除役後空汙、缺電等質疑。對此，葉宗洸狠打臉，直言現在新機組根本趕不上進度，才會出現興達電廠3號跟4號備用機在沒有運轉許可情況下，偷偷違法重啟的狀況，而台中的燃氣機組也只願意除役4部，導致台中有12部發電機組。葉宗洸狠酸，「為什麼會變成這樣？你不是說你發電量都是充足的、沒有缺電的問題嗎？你保留了這麼多停機備用的機組到底是要做什麼？你只會讓人民覺得講一套做一套，嘴巴上面說不缺電，實際上就是有缺電。」葉宗洸話鋒一轉表示，「提到停機備用，我一定要講一個人，就是我們的賴清德總統，在2年前競選總統的時候，當著一群台大學生的面說：『我們會考慮保留核電機組，在緊急的時候可以供電。 』」葉宗洸質疑，「我就請問反方代表，請問你支持總統這樣子的論述嗎？你已經有這麼多機組停機備用，多個核電機組停機備用有什麼難題嗎？那總統都已經做了這樣子的宣示了，你不用去執行嗎？還是總統根本就是信口開河，在那邊糊弄聽他演講的台大學生？」葉宗洸指出，「我沒有說核三一定要開始發電，因為採購燃料確實需要時間，但是至少要能夠做到總統對學生、對全國人民所做的宣示」，至少讓剛停止運轉的核電機組，能夠趕快在一年之內透過管制機關、台電的積極作為，恢復成停機待命的狀態。葉宗洸強調，美國海軍前情報官曾提到，台灣至少要保留一座核電機組，除了提供基本的用電需求，更重要的是讓美軍有足夠的時間做好整備、支援台灣，「所以我們今天在看核電，不是只有單純的用電需求，還牽涉到國家安全。」