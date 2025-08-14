我是廣告 請繼續往下閱讀

▲圖為史丹佛大學。（圖／美聯社／達志影像）

胡志明市英國國際學校（British International School in Ho Chi Minh City）高三學生裴平明（Bui Binh Minh）憑藉一篇描寫父親年輕時賣冰淇淋的動人文章，獲得美國史丹佛大學（Stanford University）以及多所世界頂尖名校的錄取。史丹佛在2025年QS世界排名第六，年學費超過6萬7,000美元（約新台幣216萬元）。根據《越南快訊》報導，裴平明於今年3月收到史丹佛錄取通知，同時獲得賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）、杜克大學（Duke University）、西北大學（Northwestern University）與加州大學洛杉磯分校（UCLA）等多所前20名校青睞。他表示，最終選擇史丹佛，是因為該校經濟學專業排名世界第三，與自己的志向高度契合。他的留學夢始於國中，當時透過YouTube影片接觸到越南留學生的生活，並在高中確立專攻經濟的目標。高二時他參加越南經濟奧林匹克競賽，晉級國際賽並獲銅牌，進一步鞏固了對經濟學的熱情。在國際文憑（IB）課程中，他選修高階經濟、數學與科學，並每日閱讀《The Economic Times》、《Financial Times》等國際媒體及越南新聞以掌握時事。在申請過程中，他須兼顧課業、SAT準備、課外活動與寫作。首次SAT取得1450分後，他共重考五至六次，最終取得1570分的最佳組合分數；同時，他的IB預測成績達滿分45/45。對他而言，最具挑戰的是申請文章，尤其是史丹佛的小論文與八篇短文。他在650字的小論文中，以父親在校門口賣冰淇淋的故事，延伸探討經濟學中的「跨世代收入彈性」與結構性不平等，並分享自己推廣基礎經濟知識的經驗。該文章歷經兩個月、12次修改才定稿。在短文中，他最喜歡的是寫給未來室友的250字信件，描述清晨一起吃河粉、中午追校園貓、下午去健身房、晚上在圖書館讀書的情景，並提及史丹佛特定社團與健身房名稱，展現對校園生活的想像與了解。2月他透過Zoom與一名越南籍史丹佛校友進行面試，顧問阮氏玉簪（Nguyen Thi Ngoc Tram）讚揚他謙遜、勤奮且關懷社會，曾經自己經營茶飲義賣為越南中部水患災民籌款。裴平明將於9月初啟程赴美就讀，並計畫畢業後返越工作。距離出發前，他正積極運動以增強體能，同時學習駕駛，為人生新篇章做準備。