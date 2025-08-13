我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈玉琳（右）證實罹患血癌後報平安，跟老婆芽芽、女兒開心過父親節。（圖／翻攝自沈玉琳臉書）

心疼沈玉琳罹患血癌 唐玲讚他敬業又溫暖

▲唐玲（如圖）2019年被告知罹患胃癌四期，耗時5年多，去年抗癌成功。（圖／翻攝自唐玲Linh Linh臉書）

▲唐玲（左）今年4、5月錄影見到沈玉琳（右），「那天有覺得他身形變苗條，我們還覺得他維持身材有成呢！」（圖／翻攝自唐玲臉書）

唐玲5年折磨抗癌成功 正能量許願沈玉琳回歸

▲唐玲（如圖）以抗癌成功的自身經歷，分享心境與甘苦，盼望沈玉琳儘早從病痛中走出。（圖／翻攝自唐玲Linh Linh臉書）

57歲藝人沈玉琳本月6日證實罹患血癌，體內白血球指數異常增生，現於台大醫院進行治療，才剛做完高強度化療及標靶治療，情況非常順利，也無特別的副作用，引發各界關心。抗癌之路不容易。《NOWNEWS今日新聞》記者訪問到2019年罹患胃癌四期的藝人唐玲，她除了吐露與沈玉琳昔日交情、互動，以及上一次見到對方的情景，更不吝嗇以自身經歷分享對抗癌魔的心路歷程，唐玲表示，得知沈玉琳罹患血癌當下，心頭瞬間緊揪在一塊，感嘆他為眾人帶來許多歡樂，卻沒能夠換來平安，現實相當殘酷，唐玲透露，目前只透過社群平台向沈玉琳表達關心，由於對方及其家屬要著手很多事務，「求醫、檢查、治療方式的決策、了解病情進展等等，我想避免造成打擾。」回想起與沈玉琳的交集，唐玲娓娓道來，1998年甫出道時常登上他製作的節目，那時對方就是知名製作人，「之前我的經紀公司與他的公司辦公室在同一層，無論凌晨、半夜都會碰到他忙裡忙外，後來開始拍戲、較少上綜藝，他也轉型走到幕前，甚至躍升成為大牌節目主持人，我在生病治療之後，去上他的節目，很意外他沒有忘記我，態度還是很親切。」不只敬業態度，沈玉琳的溫暖更令唐玲對他印象深刻。唐玲也透露，上一次見到沈玉琳，約莫是今年4、5月的事情，當天錄影過程歡快愉悅，「記得那天他應該也是從早到晚，我進棚參與錄影末尾兩集，中場休息換裝時，他陪我們寒暄聊天，我們還一起拍短影片，隨便聊天他都可以創造笑料百出，那天有覺得他身形變苗條，我們還覺得他維持身材有成呢！」唐玲卻怎麼也沒想到，沈玉琳短時間整個人瘦成一圈，竟是身體亮紅燈的預兆，讓她相當痛心。看見沈玉琳罹癌過程，唐玲也不禁回憶起2019年被告知罹患胃癌四期，感受如洶湧般地浮上心頭，花了超過500萬醫藥費、5年時間，入住醫院近百回，這段抗癌之路，她一路走得艱辛、煎熬，唐玲從中悟得了首要照顧自己、聆聽自己的重要。「期待玉琳哥再度把危機變成轉機，創造另一個醫學奇蹟，然後用他一貫的荒謬表達方式、誇張的笑聲，跟我們分享他抗癌成功的神奇歷程。」唐玲抱持正向能量說著，也感激現今醫療技術與過往進步許多，沈玉琳恢復健康繼續重生的機率大大提升，「我們一起帶給病友快樂的希望，也為所有還在奮鬥的病友加油，一定會早日康復，也願大家珍惜身體健康。」