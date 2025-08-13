你是左撇子嗎？8月13日是國際左撇子日，這個節日歷史已經相當悠久，在英國甚至還有「左撇子聯盟（Left Hander Club）」，會在這天舉辦許多盛大的慶祝活動。到底左撇子的人是不是真的比較聰明？還是天生怪胎？過去醫師「加藤俊德」還曾經著作一本「左撇子的隱形優勢」來分析左撇子的人。
8月13日是國際左撇子日！國外盛大慶祝辦遊行、活動
在1975年8月13日，美國堪薩斯州托皮卡市一群左撇子的人成立的「左撇子國際（Left Hander International）」組織，希望能夠爭取左撇子相關權益，組織從1976年就決定將每年的8月13日定為「國際左撇子日」。
後來在1992年，英國的左撇子聯盟（Left Hander Club）也開始慶祝左撇子日，會在這天開始有盛大的慶祝活動，包括遊行、表演、設立「左撇子空間」、左撇子藝術創作等，使這個節日受到更多人的重視。該節日是在提醒人們注意到左撇子在以右手為主的世界中遭遇的種種不便，希望促進在教育、日常生活、工具設計上重視慣用左手者的權益。
天生左撇子到底是天才還是怪胎？名醫觀察分析結果
而醫師、醫學博士、株式會社「大腦學校」代表人加藤俊德曾經出版過一本書「左撇子的隱形優勢」，書中就有表示從以前到現在，許多人都會有一個印象「左撇子」的人是不是比較聰明？從以前課本學到的，包括哲學家亞里斯多德、愛因斯坦、愛迪生、達爾文等號稱「天才」的偉人，據說都是左撇子，近代企業家包括比爾．蓋茲和前美國總統歐巴馬，也是左撇子，加藤俊德認為，正是因為如此，眾人才稱左撇子的人是出類拔萃的「天才」吧！
加藤俊德表示，經過多種研究證實，左撇子的腦部比右撇子「左右差距更少」，這就意味著左撇子的腦部可以保持極佳的平衡，天生就是少數派的左撇子，被社會賦予了「要像右撇子一樣行動」的任務。明明就沒辦法靈活運用右手，卻必須使用右撇子用的工具，或是經常遇到必須思考「該怎麼做才會成功」的狀況，左撇子是為了能夠舒適地活下去，才不得不像「天才」一樣用腦。
加藤俊德說，左撇子是有一套獨特用腦方法的「超強」人士，但是因為他們擁有異於群眾的個性，所以其中不少人會覺得自己與周遭「格格不入」，現在的社會，是塑造成右撇子適用的規格，像是剪刀、舀湯用的大湯勺等工具，左撇子都不易使用，這些物理上的不方便，幾乎所有左撇子都曾經歷過，而且，左撇子在思考方式和行動上，也會覺得自己「好像怪怪的」，這和「左撇子天才很多」的原因相同，因為用腦的方法不同，身邊的人會覺得他們比較有個性，擅長的事也不太一樣。
資料來源：維基百科、書摘《左撇子的隱形優勢：看過上萬人腦部影像的名醫教你將天賦才華發揮到120%的關鍵》
