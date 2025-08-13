我是廣告 請繼續往下閱讀

8月13日是國際左撇子日！國外盛大慶祝辦遊行、活動

組織從1976年就決定將每年的8月13日定為「國際左撇子日」。

▲美國「左撇子國際（Left Hander International）」組織從1976年就決定將每年的8月13日定為「國際左撇子日」。（示意圖/記者張嘉哲攝）

天生左撇子到底是天才還是怪胎？名醫觀察分析結果

加藤俊德認為，正是因為如此，眾人才稱左撇子的人是出類拔萃的「天才」吧！

經過多種研究證實，左撇子的腦部比右撇子「左右差距更少」，這就意味著左撇子的腦部可以保持極佳的平衡

左撇子是為了能夠舒適地活下去，才不得不像「天才」一樣用腦。