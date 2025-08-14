我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡「8月14日」出生的名人

▲歌手江美琪以〈親愛的你怎麼不在身邊〉、〈我多麼羨慕你〉等歌曲為代表作品，與丈夫林振益結婚10年，兩人育有1子。（圖／華納音樂提供）

▲2025台維斯盃世界一級9月13至9月14日在臺北市網球中心登場，中華隊將迎戰挪威，「台灣網球一哥」盧彥勳再度執掌兵符，擔任台維斯盃中華代表隊總教練。（圖／中華網協提供）

🟡「8月14日」生日性格

🟡「8月14日」節日

◼︎綠色情人節：南韓

◼︎空軍節：中華民國

🟡「8月14日」綠色情人節由來、慶祝方式

▲隨著近年全球氣候升溫、熱浪頻繁，人們開始更加關注環保議題，因此將8月14日定為「綠色情人節」，以此呼籲愛侶們在浪漫之餘，也能為地球盡一份心力。（示意圖／Shutterstock）

🟡「8月14日」中華民國空軍節由來

▲今日為中華民國空軍節，圖為空軍飛訓部勇鷹高教機。（圖／記者呂炯昌攝）

8月14日是一年一度的綠色情人節，在這個浪漫的節日中，最重要的意義在於重視環保，愛侶們的最佳慶祝方式，就是降低送禮及過度包裝對環境的影響，無論是和另一半牽手散步約會，或是一起去登山，都是響應綠色情人節的好方式。此外，今（14）日也是中華民國空軍節，由來是為了紀念1937年8月14日發生的筧橋空戰，為中國空軍首次與日軍展開的大規模空戰。劉在錫（1972年生）：韓國綜藝節目主持人江美琪（1980年生）：台灣女歌手盧彥勳（1983年生）：台灣網球選手徐瑋吟、鮪魚（1994年）：台灣女藝人黃宏軒（1997年生）：台灣男演員8月14日出生的人對社會現況有敏銳觀察力，通常分為兩類：一類自然呈現所處時代的風格與特質，卻不特別評論或分析；另一類則熱衷揭露問題、剖析缺點，尤其關注個人操守、道德議題與生命的短暫。他們常身居領導或指導位置，但多以分享經驗、啟發他人為主，並非出於支配欲。擅於評論的人懂得運用幽默指出人性的荒謬與矛盾，雖語帶諷刺，卻能引人反思；而不愛評論的人則真誠面對自身困境，反而獲得同理與讚賞。在人際關係中，8月14日出生的人傾向尋找能映照自己內在的伴侶，藉由對方看見自己未察覺的一面。這種投射往往是他們性格中最好或最壞的部分，使得他們的感情模式帶有強烈的對比與極端性格的交織，也反映出他們與時代關注議題的緊密連結。8月14日是綠色情人節，關於它的起源有兩種說法，其一認為此節日源自東歐國家如捷克、斯洛伐克等地，象徵人們對消費主義的反思，轉而重視環境保護與綠色精神；另一說則來自韓國的特殊文化，因韓國一年中每個月的14日都會慶祝不同形式的情人節。隨著近年全球氣候升溫、熱浪頻繁，人們開始更加關注環保議題，因此將8月14日定為「綠色情人節」，以此呼籲愛侶們在浪漫之餘，也能為地球盡一份心力。綠色情人節的核心精神，是反思送禮與過度包裝對環境的影響，響應方式多樣，像是以電子賀卡取代傳統紙本賀卡，減少禮物包裝，或選擇徒步約會，降低交通碳排放。不少情侶也會趁這天走入大自然，選擇踏青、健行、登山等活動，以實際行動展現對環境的關懷。根據 LnData 麟數據科技觀察，綠色情人節在韓國流行時，情侶多會安排吸收芬多精的登山行程。這股戶外風潮在台灣同樣盛行，數據顯示，無論平日是否有運動習慣，民眾最常參與與考慮的運動第一名都是散步健走，登山則穩居前三大熱門選擇。1939年9月，當時的中華民國國民政府正式頒令，將每年8月14日訂為「空軍節」，由來可追溯至中日八年抗戰初期的關鍵戰役。1937年7月7日盧溝橋事變爆發後，日本於8月13日進攻上海，戰事迅速從華北擴大為全面抗戰，上海作為中國經濟與工業重鎮，國民政府在此堅守三個月才被迫撤退。在戰役爆發翌日的8月14日，中華民國空軍與日本海軍航空隊在杭州上空爆發激戰。當天上午，我軍率先出擊，對日軍在上海的陣地及海上艦艇實施轟炸；下午，日軍從台北松山機場起飛，意圖報復性轟炸筧橋與廣德機場。國軍第四大隊隊長高志航率27架霍克三型雙翼戰鬥機升空迎敵，雖裝備相對落伍，但成功在空戰中擊落日機3架，另有1架返航後報廢，而我軍無一損失。這場空戰粉碎了日軍摧毀筧橋機場的計畫，被視為中國空軍的重要勝利。兩年後，國民政府將8月14日定為空軍節，以紀念此役的英勇表現與戰果，也彰顯抗戰期間空軍在保衛國土中的關鍵角色。