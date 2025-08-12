我是廣告 請繼續往下閱讀

近期總統賴清德執政面臨內外交迫的窘境，726大罷免綠營失利，且美國宣布台灣關稅20%需疊加，引發民眾憂慮。《TVBS民調中心》公布最新民調，民眾對於賴清德的施政表現，滿意的有28%，不滿意為55%， 18%沒有意見；行政院長卓榮泰滿意度也跌破三成至26%，也創下新低。TVBS最新民調顯示，有28%民眾滿意總統賴清德的施政表現，包括11%非常滿意，17%還算滿意，不滿意的比例為55%，包括20%不太滿意，35%很不滿意， 18%沒有意見，與就職周年時相較，賴清德滿意度減少4個百分點，是歷次調查新低，而不滿意的比例與就職周年時，皆為55%。交叉分析顯示，與就職周年時相較，各個年齡層民眾對賴總統的滿意度皆有降低，60歲以上民眾的滿意度為所有年齡層最高，為36%，但仍低於不滿意度的45%；30-39歲、40-49歲及50 59歲民眾不滿意的比例較高，在61%至62%之間，其中30-39歲民眾滿意的比例（20%），是 各年齡層最低，同時較就職周年時下滑16個百分點，不滿意也增加7個百分點至61%。政黨傾向方面，與就職周年時相較，民進黨認同者滿意度下滑一成至72%，不滿意上升8個百分點至16%；國民黨認同者有90%不滿意；民眾黨認同者有89%不滿意。中立民眾滿意度由24% 降低7個百分點至17%，但不滿意的比例也由59%減少6個百分點至53%，而沒意見比例則由 17%增為30%。而針對行政院長卓榮泰的表現，有26％民眾表示滿意，包括9％還算滿意，17％非常滿意，較就職周年時降低7個百分點，也是首度低於3成；不滿意比例則由51％略增至52％（21％不太滿意， 31％很不滿意）；另外23％則沒有表示意見。至於賴清德信任度，民調結果顯示信任度減少2個百分點至36％，不信任比例減少4個百分點至51％。對於賴清德帶領的國家政策走向，有32％民眾認為是正確的方向，減少4個百分點；41％認為是錯誤的方向，減少8個百分點。至於賴的未來施政表現，有35％民眾表示有信心，減少3個百分點；53％沒有信心，減少4個百分點。該調查是《TVBS民調中心》採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於114年8月1日至8日晚間18：30至22：00，共接觸1300位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為256位，拒訪率為19.7％，最後成功訪問有效樣本1044位（市話522、手機522），在95％的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後5碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為《TVBS》。原始問卷及詳細交叉表請上網：www.tvbs.com.tw /pollcenter。