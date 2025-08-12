我是廣告 請繼續往下閱讀

有意爭取2026高雄市長選舉的民進黨立委林岱樺，捲入助理費詐領案遭以貪污罪起訴，不過民進黨中央廉政會尚未對她做出停權處分，她表示「確定可以參選」，將依黨內機制持續爭取高雄市長提名。但《鏡週刊》報導指出，林岱樺手機對話已遭破解，除了指示會計「調節」詐領公費助理薪資、用便當收據虛報政治獻金等語成涉案鐵證，且對話中還驚見她稱住持「老公」、「愛您的小女子」等曖昧訊息及暱稱。根據《鏡週刊》報導，林岱樺手機對話遭破解，林岱樺與通法寺住持釋煌智（俗名洪正威）有「超乎一般人交情」的曖昧對話，專案小組發現釋煌智與林岱樺的LINE及telegram對話都遭刪除，經破解發現兩人近期共有400則訊息往來，林岱樺於今年1月27日晚間連續傳訊釋煌智：「頂禮恩師 深擁老公」「真想讓大人抱抱，請恩師加持」，1月29日再傳「愛老公」。2月5日晚上，林岱樺又傳訊釋煌智「親愛的老公：讓我們從現在開始至佛事圓滿，以佛法莊嚴的身口意將您的父親送往西方極樂世界，阿彌陀佛！愛您的小女子」，2月9日下午又傳訊給釋「今天想老公」，甚至於多日深夜，都傳訊告知住持自己要「淨身了」。報導更指出，林岱樺還會與釋煌智分享自己的美照、穿搭及衣服品牌，2月11日，林岱樺分享自己的美照給釋煌智，並表示這是當天赴立院穿搭，衣服品牌為Olivo；2月16日，林岱樺傳訊問釋：「請問大人，覺得小女子的新背心穿來如何？」而剛好林岱樺臉書粉專於2月15及16日連2天PO出她穿著這件新的白色競選背心跑攤。林岱樺涉嫌以人頭助理方式詐領薪資、加班費共1473萬元，雄檢依利用職務機會詐取財物罪起訴林岱樺等9人，與她密切合作、有「地下總幹事」之稱的通法寺住持釋煌智，則利用林岱樺父親名義成立的宗教基金會A走善款，支付林岱樺競選團隊的薪資，違反該基金會之公益目的予以侵占，涉犯刑法第342條第1項背信及第336條第1項公益侵占罪嫌，依法提起公訴。