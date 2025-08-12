我是廣告 請繼續往下閱讀

美國對台灣實施對等關稅，暫時稅率20%又加上原關稅稅率，所謂的「20+N」引發民怨。台灣民意基金會針對20％川普新關稅進行民調，結果發現，二十歲以上台灣人，三成八基本上滿意賴政府對美台新關稅的談判結果，四成九不滿意。不滿意者比滿意者多11.1個百分點。台灣民意基金會最新民調顯示，對於新關稅對台灣產業和出口貿易帶來衝擊，二十歲以上台灣人，五成九基本上擔心美國對台新關稅對台灣產業和出口貿易帶來衝擊，三成一不擔心。至於國人是否滿意這次台美關稅談判結果？結果發現5.8%非常滿意，32%還算滿意，24.4%不太滿意， 24.5%一點也不滿意，9.2%沒意見，4.2%沒意見、不知道。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，三成八基本上滿意賴政府對美台新關稅的談判結果，四成九不滿意。不滿意者比滿意者多 11.1 個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這項發現傳達了一個訊息，那就是，台灣人對賴政府這次對美關稅談判結果，多數人不滿意，但滿意的人也不少。整體來講，台灣人對 20%稅率並不強烈拒斥，但如果還有其他附加條件，政府也沒講，就可能引起社會強烈反彈，政府不可不察。民調也詢問，有人說這次台美關稅談判，政府黑箱作業，保密過度，國會和人民都不清楚狀況，很不應該，是否同意？民調顯示，27.7%非常同意，18.9%還算同意，23.5%不太同意，15.5%一點也不同意。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成七同意賴政府在美台關稅談判結果保密過度，並不恰當，三成九不同意 。同意者比不同意者多7.6個百分點。這項發現傳達了一個重要訊息，那就是這次台美關稅談判， 多數人傾向同意政府有黑箱作業的嫌疑，也讓在野黨有操作運用的空間。該調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計 、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是 2025 年 8 月 4-6 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling） ，市話 70%，手機 30%。有效樣本 1079 人，市話 757 人，手機 322 人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。