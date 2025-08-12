LINE今（12）日發出最新公告，LINE Chrome網頁版即將在9月22日終止服務。官方指出，是因為資源分配考量，因此結束Chrome網頁版的服務。而替代方案則是希望用戶在電腦上下載LINE App繼續使用。對於無法下載APP的上班族來說，可能會受到最直接的影響。《NOWNEWS》實際登入在Chrome上擴充的LINE，目前點入後會立即跳出結束服務的通知。官方建議可使用追加裝置的方式繼續上使用LINE的服務，但其實也是需要在電腦版下載LINE應用程式才能使用，如果上班族公司電腦無法下載，9/22之後恐怕無法繼續用電腦傳LINE了。
去年8月，LINE結束電腦版8.3.0以下版本的服務，當時讓一票上班族只能逃難到「網頁版」。不料，今年9月22日LINE網頁版也要被移除了。根據LINE最新消息指出，基於經營資源分配考量，原本支援桌機Chrome版LINE擴充，將於今年9月22日走入歷史。
目前官方建議的替代方案為，於追加裝置上使用LINE。但記者解讀，該功能同樣是要用戶下載LINE電腦版應用程式才能繼續使用，意味著，如果上班族的公司電腦是無法下載App，或是電腦版本太老舊，可能9/22之後無法在電腦上傳LINE了。
舊iPhone 11月後也不能傳LINE
LINE最近持續整頓，先前公告，2025年11月起結束LINE應用程式13.20.0以下版本的支援，屆時無法升級的裝置都無法再用LINE傳訊息。像是iPhone、iPad如果沒有辦法升級到iOS 15則無法升級，因此如果還在用iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone SE (第一代)以及更早機型都無法繼續使用。
