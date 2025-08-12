香港米其林一星的「添好運吃到飽」100分鐘點心放題大受歡迎！今（12）日添好運表示：「大直美麗華店下周開始」驚喜加碼，最新優惠菜單、價格、時段一次整理，即日起開放訂位，8月加上台北信義店、台中JMall店、高雄富民店共4店開放。另外，台北君悅漂亮廣式餐廳將攜手「香港澳門米其林指南」
推薦餐廳的香港君悅酒店「港灣壹號 One Harbour Road」，推出客座饗宴。
📌添好運吃到飽「8月加開大直美麗華店」！台北、台中、高雄全台4家優惠一覽
「添好運吃到飽」100分鐘點心放題，自從開放以來叫好又叫座。於2010年至2021年連續12年獲得香港《米其林指南》一星肯定的「添好運」，2014年進駐台灣至今，從港式點心到粵菜料理，都很受歡迎。
今「添好運」表示：「今天正式宣告，『大直美麗華店』下周開始加入點心放題活動」驚喜加碼！相當於8月加上台北信義店、台中JMall店、高雄富民店，總共有4店開放「港點吃到飽」。
必吃餐點推薦招牌酥皮焗叉燒包、鮮蝦燒賣皇、醬黃蒸鳳爪、鮮蝦腐皮卷、好運冰火菠蘿、好運咖哩鹹水角、XO醬臘味炒飯等都是饕客最愛的必吃菜色，餐後再搭配楊枝甘露、招牌凍檸茶等人氣甜品和飲料，消暑又開胃。
每位699元（另計10%服務費），0～3歲以下免費、3～6歲以下200元、6～12歲333元，用餐時間100分鐘。即日起，開放一個月內訂位，僅提供網路訂位，不開放現場候位（每日限量）；注意訂位只保留5分鐘，逾時不候；優惠不併用；活動不可使用任何禮券或折扣券；詳細資訊請見店內公告。網路訂位點此進
◾️添好運「大直美麗華店」100分鐘點心放題
活動時間：8月18日至8月31日 平日14:00-17:00限定（最後點餐時間16:30）
活動地點：台北市中山區敬業三路22號2F (大直美麗華）
活動限制：每日上限40位
◾️添好運「台北信義店」100分鐘點心放題
活動時間：8月1日至8月31日 平日14:00-17:00限定（最後點餐時間16:30）
活動地點：台北市信義區松高路12號 (新光三越A8）
活動限制：每日上限40位
◾️添好運「台中JMall店」100分鐘點心放題
活動時間：8月1日至8月31日 平日14:00-17:00限定（最後點餐時間16:30）
活動地點：台中市西屯區台灣大道四段1038號1樓
活動限制：每日上限40位
◾️添好運「高雄富民店」100分鐘點心放題
活動時間：8月1日至8月31日 平日用餐時段11:00-12:40、13:00-14:40、15:00-16:40
活動地點：高雄市左營區富民路357號1F
活動限制：每日上限40位
另外，台北君悅漂亮廣式餐廳表示，預計於8月13日至9月
2日，將攜手連續於2024、2025年榮獲「香港澳門米其林指南」 推薦餐廳的香港君悅酒店「港灣壹號 One Harbour Road」，推出「匠心粵饌・風華獻藝」客座饗宴。
由主廚盧俊源與香港陳漢章師傅四手聯彈粵菜精髓，搭配創新料理技藝呈獻水晶皮蛋子薑、
竹影山珍如意粿、椒鹽百花龍蝦鉗拌無錫汁燴波士頓龍蝦、 梅菜叉燒帶子粒炒脆紅米飯等獨創招牌菜，單點價自320元至1, 580元，另加一成服務費。活動期間用餐消費滿600元以上， 還有機會抽中「免費海陸套餐」乙份（價值2,728元）。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「添好運吃到飽」100分鐘點心放題，自從開放以來叫好又叫座。於2010年至2021年連續12年獲得香港《米其林指南》一星肯定的「添好運」，2014年進駐台灣至今，從港式點心到粵菜料理，都很受歡迎。
今「添好運」表示：「今天正式宣告，『大直美麗華店』下周開始加入點心放題活動」驚喜加碼！相當於8月加上台北信義店、台中JMall店、高雄富民店，總共有4店開放「港點吃到飽」。
每位699元（另計10%服務費），0～3歲以下免費、3～6歲以下200元、6～12歲333元，用餐時間100分鐘。即日起，開放一個月內訂位，僅提供網路訂位，不開放現場候位（每日限量）；注意訂位只保留5分鐘，逾時不候；優惠不併用；活動不可使用任何禮券或折扣券；詳細資訊請見店內公告。網路訂位點此進
活動時間：8月18日至8月31日 平日14:00-17:00限定（最後點餐時間16:30）
活動地點：台北市中山區敬業三路22號2F (大直美麗華）
活動限制：每日上限40位
◾️添好運「台北信義店」100分鐘點心放題
活動時間：8月1日至8月31日 平日14:00-17:00限定（最後點餐時間16:30）
活動地點：台北市信義區松高路12號 (新光三越A8）
活動限制：每日上限40位
◾️添好運「台中JMall店」100分鐘點心放題
活動時間：8月1日至8月31日 平日14:00-17:00限定（最後點餐時間16:30）
活動地點：台中市西屯區台灣大道四段1038號1樓
活動限制：每日上限40位
◾️添好運「高雄富民店」100分鐘點心放題
活動時間：8月1日至8月31日 平日用餐時段11:00-12:40、13:00-14:40、15:00-16:40
活動地點：高雄市左營區富民路357號1F
活動限制：每日上限40位
由主廚盧俊源與香港陳漢章師傅四手聯彈粵菜精髓，搭配創新料理技藝呈獻水晶皮蛋子薑、