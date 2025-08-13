我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席改選話題延燒，在現任黨魁朱立倫交棒意志堅決情況下，近日傳出，台中市長盧秀燕已確定不參選國民黨主席，又讓選情更加混沌不明。據悉，在盧秀燕不選黨主席的前提下，有知情人士直言，前台北市長郝龍斌曾表態支持盧秀燕參選，若盧不選，郝龍斌或許可以考慮出線，成為「造王者」角色。726大罷免國民黨大獲全勝，即將屆滿的朱立倫隨即拍板黨主席選舉辦法，確定時程為9月1日至5日進行領表、9月4至5日登記、9月9日公告候選人、10月18日投票、11月1日全代會交接，且刻意將領表、登記的時間訂在8月23日大罷免投票之後，就是為了將「卡盧」雜音降到最低。隨著選舉時程明朗化，外界都在等盧秀燕宣布參選，就在她訪問澳洲返台之際，傳出盧秀燕已經決定不參選國民黨主席，會「做好做滿」台中市長直到明年底卸任，不會提前落跑，讓一票「擁盧派」大為震驚。另一邊，朱立倫順利交棒的意志極為堅決，讓選舉情勢走向不明。過去外界就傳出，盧秀燕想要找「代理人」選黨魁，更一度有傳言盧曾經找上前台中市長胡志強，因為胡無論是在經歷、輩份、經驗上，都是現階段最適合人選，不過，胡志強駁斥，盧並未與他談過此事，他主張世代交替，國民黨人才濟濟，讓年輕人出來最好。就有知情人士認為，此時盧秀燕確定不選黨主席，且又不主動推代理人情況下，這時檯面上合適人選，或許就可以考慮表態參選，像是郝龍斌就是不錯的人選。知情人士分析，首先，郝龍斌過去曾表態，黨主席選舉中「盧秀燕是非常好的人選」，現在盧不選了，或許郝就可以考慮出線，仿造「吳伯雄2.0」模式，成為「造王者」角色。知情人士續指，郝龍斌曾兩度競選黨主席，從黨員結構來看，他背後有父親郝柏村軍系背景，緊握黃復興黨員票，且郝過去積累人脈，或許也能好好收編黨內其他勢力，倘若他宣布參選，屆時盧秀燕就能順應情勢，以某種形式站出來挺最合適的人選。對於有知情人士勸進郝龍斌競選黨主席一事，郝龍斌辦公室僅低調稱「目前沒有回應」。