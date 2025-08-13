我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒（NPB）中央聯盟12日上演戲劇性結局，養樂多隊強打「村神」村上宗隆在九局下轟出再見兩分砲，率隊以3：1擊敗DeNA，不僅幫助球隊取勝，也在多位美職球探與高層面前展現驚人長打火力，其中包含大聯盟紐約大都會的編成本部長史特恩斯（David Stearns），引發Sponichi Annex、《產經體育》等多家日本媒體關注。25歲的村上宗隆此戰擔任「第四棒、三壘手」，二局首打席就敲出左中間方向二壘安打，展現強勁擊球能力，並在後續進佔三壘後，靠隊友滾地球回壘得分，為球隊先馳得點。比賽高潮出現在九局下半，雙方戰成1比1，無人出局一壘有人時，村上宗隆鎖定DeNA投手中川虎大的第一顆速球，直接轟向中外野全壘打牆後方，形成再見兩分砲，也是他本季第5轟。賽後他興奮表示：「真的太棒了！站上打席時就是想贏球，也想自己來終結比賽，結果非常完美。」本場比賽吸引多名美職球團人員進場觀察，包括大都會球團高層史特恩斯親自坐鎮本壘後方的貴賓席。養樂多球團已同意村上在今年休賽季透過入札制度挑戰大聯盟，這次大都會高層的現場觀察，被日媒解讀為對這位左打長砲手的高度興趣。Sponichi Annex等多家日本媒體指出，史特恩斯的親臨，象徵著大都會對村上的態度是認真的，而村上也在這位潛在追求者的眼前，以二壘打與再見全壘打完成完美展演，讓他的美職挑戰之路再添話題。