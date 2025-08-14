我是廣告 請繼續往下閱讀

8月14日體壇中知名的壽星，前美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人知名球星魔術強森（Earvin Johnson Jr.）今天將度過他66歲生日，這位從1979年成為洛杉磯湖人的狀元，生涯效力13個賽季，為湖人奪下5次總冠軍，並榮獲3次總決賽MVP、3次年度MVP，他秀味十足的助攻製造出許多知名場面，也是位大三元製造機。身高6呎9吋（206公分）的魔術強森，在高中時期就展現過人的傳球天賦，獲得了「魔術」的暱稱。在進入大學後，於1979年帶領密西根州立大學籃球隊在NCAA的決賽中擊敗賴瑞·伯得（Larry Bird）率領的印第安納州立大學隊。強森於投入1979年NBA選秀，被洛杉磯湖人以狀元籤選中，開啟了傳奇生涯，新秀賽季強森就幫助湖人打進季後賽，並在首場出戰就獲得大三元，並最終取得了職業生涯的第1個總冠軍，並成為NBA總決賽最有價值球員。此後在職業生涯季後賽首場即拿到大三元的球員，只有2005年的詹姆斯（LeBron James）。1980年代，強森與伯得在NBA的賽場對決，可說是精彩好戲，其中包含了1984到1985連續2年的決賽對戰，2邊各取1勝。而強森生涯最精彩的比賽，莫過於1980年5月16日舉行的NBA總決賽第6場比賽。作為新秀的強森，代替受傷的賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）出任中鋒，儘管是在客場費城作戰，但是他在場上的每個位置都打出好表現，最終在那場豪取42分，並搶下15個籃板球，都是當天比賽的最高成績，他也帶隊打敗了費城76人，奪得當年的NBA總冠軍。強森生涯為湖人奪下5次總冠軍，並榮獲3次總決賽MVP、3次年度MVP、4次助攻王、2次抄截王，在攻守都有絕對的貢獻，也於2021年入選NBA 75大球星。1991年，強森宣布自己感染了愛滋病毒，雖然仍在1992年代表美國出戰巴賽隆納奧運，但後續仍在1992-93賽季宣布引退。強森在退休後，開始從商，他經營一家全國連鎖的電影院「魔術強森影院」，並投資包括談話節目與餐飲領域，他也於2017年回到湖人接任籃球事務部總裁工作，並成功網羅詹皇。