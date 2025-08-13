楊柳颱風來襲！今8月13日高雄、台南9縣市防災假停班停課，麥當勞有開嗎？必勝客、肯德基、達美樂等7大速食餐廳「暫停外送」，兩大外送平台營業時間異動一覽。想吃漢堡、披薩、炸雞的消費者，務必事先查詢或致電詢問，避免冒著風雨出門又撲空。
📌麥當勞：停班停課縣市「暫停外送」！各餐廳營業時間機動調整
颱風期間服務調整公告，麥當勞表示：「因應颱風來襲，歡樂送將於各縣市宣布停班停課之區域暫停外送服務。」期間將提供以下服務：
◾️餐廳內用／外帶服務
◾️得來速
◾️手機點餐
並強調「提醒您：使用手機點餐並選擇得來速取餐時，餐點將於您至車道報號後才開始準備，以確保餐點新鮮美味。颱風期間，提醒您出門在外請注意安全；造成不便，敬請見諒」。
📌必勝客：停班停課縣市「暫停外送服務」
受天候因素影響，為保障外送服務人員人身安全，必勝客表示：「如地方縣市政府宣布停止上班時，該縣市門市將暫停外送服務，僅保留外帶服務」。業者也提醒：「政府公布停班的地區，門市菜單會有部分調整提升備餐效率，並且停止外送服務。民眾可於訂購頁面查詢各門市營業時間。」
📌肯德基：停班停課區域「暫停外送服務」！提供部分限定餐點
肯德基表示：「由於受到颱風影響，考量大家的安全，肯德基餐廳將依實際狀況調整外送服務。」當地方縣市政府宣布停止上班上課時，該區域的肯德基餐廳將暫停外送服務。歡迎使用內用、外帶、車道或網路預訂快取。停止上班上課縣市的餐廳，將會視實際情況提供部分限定餐點，並適時調整營運狀態。
📌達美樂：停班停課地區「不提供外送服務」
達美樂表示：「依政府法令規範，停班停課地區，將不提供外送服務。」建議消費者可先至官網查詢所屬地址是否提供外送，或致電確認各門市營業時間再出門。
📌拿坡里：停班停課縣市「暫停外送服務」
拿坡里表示：「經各縣市主管機關宣布停班停課，則該縣市的拿坡里所有門市都會暫停外送服務。」建議大家可提前利用網路線上訂購、或電話預訂再出門取餐，提醒大家颱風天仍要注意安全。
📌漢堡王：視天氣狀況動態「調整門市營業時間」
漢堡王表示：「視天氣狀況動態調整門市營業時間，商場門市將依據商場營業安排進行調整。」考量風雨可能對不同地區及時段產生影響，建議消費者出發前查閱商場官網或於漢堡王官網查詢欲前往的餐廳電話，先行致電確認實際營業情況，避免造成不便。
📌摩斯漢堡：是風雨調整門市營業時間及暫停外送
摩斯漢堡表示：「因颱風因素，摩斯漢堡將依人事行政總處公告，視各地風雨狀況調整門市營業時間及暫停外送服務，造成不便敬請見諒。」
📌Uber Eats：停班停課地區「暫停外送」
Uber Eats表示：「Uber Eats平台會配合行政院人事行政總處以及各地政府因颱風依法停班停課的宣布，配合暫停該地區的營運和暫停外送。平台提醒外送合作夥伴於停班停課期間保持離線，待收到平台恢復營運通知後再上線。」
颱風期間正常上班上課之縣市區域，如因氣候不佳、道路狀況多的情況恐有外送延遲情形，也敬請消費者見諒。停止服務的時間預計會是當天的00:00至23:59。
📌foodpanda：暫停外送服務！提前30分鐘關閉平台
foodpanda表示：「foodpanda為保障外送夥伴上線安全，會配合政府指示於該時段內暫停外送服務。」
平台將自停班停課凌晨00:00起停止外送服務，並提前30分鐘關閉平台，後續將隨時根據政府停班停課公告更新。外帶自取服務不受影響，提醒消費者可提前訂購備貨，後續將依照政府相關指令恢復外送。
foodpanda 也提醒所有外送夥伴以行車安全為首要考量，多加留意天候及路況。此外foodpanda 在颱風期間各合作通路皆設有防颱快速選購專區，協助消費者應對颱風影響，讓消費者可以輕鬆把握最後的防颱準備時間。
資料來源：麥當勞、必勝客、肯德基、達美樂
