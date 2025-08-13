（更新：新增Global Mall新左營車站、屏東市正常營業；威秀、國賓暫停營業）楊柳颱風今（13）日嘉義以南共9縣市停班停課，颱風天新光三越、SOGO、漢神巨蛋、電影院有開嗎？新光三越嘉義以南5家分店今日暫停營業，南紡購物中心、高雄漢神巨蛋皆停業一天，威秀影城、國賓影城、新光影城已將 8月13日線上購票場次暫時關閉，營業時間將根據風雨狀況評估，《NOWNEWS》不斷更新全台百貨、電影院營業調整懶人包，出門前別忘記回來看一眼！
【全台百貨8/13營業時間異動】（更新時間9:43）
🟡新光三越：台南以南共4家分店（台南中山店、台南新天地、高雄左營店、高雄三多店）今（13）日暫停營業。
🟡高雄SOGO：因颱風來襲，遠東SOGO 高雄店，今日8/13（三）停止營業一天。
🟡遠東百貨：遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百停止營業一天；遠百花蓮正常營業
🟡SKM Park Outlets 高雄草衙：受楊柳颱風影響，今（13）日暫停營業
🟡高雄統一時代百貨、統一夢時代：今日暫停營業
🟡高雄漢神百貨、漢神巨蛋：今日暫停營業
🟡Global Mall新左營車站、屏東市：基於旅客及商圈居民服務，提供基本民生需求，Global Mall南部兩店-新左營車站及屏東市，今日(8/13)正常營業。專櫃品牌營業情形，以人員安全及彈性通勤為優先考量。
🟡高雄義享時尚廣場：今日8/13（三）暫停營業一天
🟡大立百貨A／B館、大統百貨五福店：今日8/13（三）暫停營業一天
🟡南紡購物中心：應楊柳颱風來襲，南紡購物中心今日8/13（三）暫停營業一天。
【8/13全台電影院營業異動】
📍威秀影城：因楊柳颱風影響營業時間異動，今日8/13(三) 高雄市、台南市、花蓮縣上述區域影城今日暫停營業。
8月13日高雄、台南及花蓮縣因颱風已達停班停課標準，故高雄、台南及花蓮區威秀影城8/13當日場次，線上退票者皆免收手續費，現場購票、網路訂票已取票者，可持票根於七日內至原購票影城辦理退換票事宜。
📍國賓影城：8/13（三）高雄、屏東據點今日暫停營業
📍新光影城：台南西門新光影城今日暫停營業
若已預訂8/13電影場次， 現場購票及網路訂票，顧客可於七日內至影城現場辦理換票手續； 網路訂票者，若在電影場次開演前40分鐘內，於官網進行線上取消，將會有手續費產生，敬請保留原有訂票序號，並於七日內至影城現場辦理手續費退款事宜。
📍in89豪華影城：高雄、嘉義、澎湖店今日暫停營業
我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡新光三越：台南以南共4家分店（台南中山店、台南新天地、高雄左營店、高雄三多店）今（13）日暫停營業。
🟡高雄SOGO：因颱風來襲，遠東SOGO 高雄店，今日8/13（三）停止營業一天。
🟡遠東百貨：遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百停止營業一天；遠百花蓮正常營業
🟡高雄統一時代百貨、統一夢時代：今日暫停營業
🟡高雄漢神百貨、漢神巨蛋：今日暫停營業
🟡Global Mall新左營車站、屏東市：基於旅客及商圈居民服務，提供基本民生需求，Global Mall南部兩店-新左營車站及屏東市，今日(8/13)正常營業。專櫃品牌營業情形，以人員安全及彈性通勤為優先考量。
🟡高雄義享時尚廣場：今日8/13（三）暫停營業一天
🟡大立百貨A／B館、大統百貨五福店：今日8/13（三）暫停營業一天
🟡南紡購物中心：應楊柳颱風來襲，南紡購物中心今日8/13（三）暫停營業一天。
📍威秀影城：因楊柳颱風影響營業時間異動，今日8/13(三) 高雄市、台南市、花蓮縣上述區域影城今日暫停營業。
8月13日高雄、台南及花蓮縣因颱風已達停班停課標準，故高雄、台南及花蓮區威秀影城8/13當日場次，線上退票者皆免收手續費，現場購票、網路訂票已取票者，可持票根於七日內至原購票影城辦理退換票事宜。
📍國賓影城：8/13（三）高雄、屏東據點今日暫停營業
📍新光影城：台南西門新光影城今日暫停營業
若已預訂8/13電影場次， 現場購票及網路訂票，顧客可於七日內至影城現場辦理換票手續； 網路訂票者，若在電影場次開演前40分鐘內，於官網進行線上取消，將會有手續費產生，敬請保留原有訂票序號，並於七日內至影城現場辦理手續費退款事宜。
📍in89豪華影城：高雄、嘉義、澎湖店今日暫停營業
更多「楊柳颱風」相關新聞。