我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年成都世界運動會（World Games）傳來捷報，中華隊過去在世運會散打項目的最佳成績，要追溯至2009年高雄世運會，當時為邀請賽，周廷原在男子70公斤級拿下銀牌、高玉娟於女子60公斤級獲銅牌。時隔16年，張煥宜再為中華隊增添獎牌。銅牌戰面對Shevchenko，張煥宜在兩回合中皆掌握主動，節奏與得分明顯佔優。儘管對手末段急於搶分，他反而越打越沉穩，鎖定勝局。他賽後表示，雖是首次對陣這位亞塞拜然對手，但已在賽前做好萬全準備。「蠻開心的，賽前設定的目標就是希望可以進四強。」對於成都，他並不陌生，曾在世大運於此地出戰卻止步首輪，後來於杭州亞運成功復仇，為中華隊拿下睽違21年的散打獎牌。如今重返成都，他直言：「讓我想到一句話，就是從哪裡跌倒從哪裡站起來。在成都跌倒過一次，但這一次我在成都站起來！」