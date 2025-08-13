我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿布舞自爆曾和馬傑森交往。（圖／翻攝自IG@abuueucna0210、@jak05.15）

林襄曾和樂天球員馬傑森交往，分手後仍維持友好關係，被讚是最佳前任，沒想到今（13）日卻爆出，林襄疑似介入當時同為樂天女孩的阿布舞與馬傑森之間，阿布舞在節目《三交訪談》中透露，自己曾和馬傑森交往半年，後來馬傑森才無縫接軌林襄，而在與馬傑森交往時，因為有禁愛令，為了保護男方，都只能在家約會。根據《鏡週刊》報導，阿布舞坦言，加入樂天之後，原本沒有想和球星談戀愛，但卻和馬傑森來電，對方第一次拿下單場MVP的那天，就是他們在一起的第一天。阿布舞坦言，雖然合約有禁愛令，但能避免不要太高調，真的想偷偷談戀愛還是有辦法，所以兩人都只在家裡約會，就算出門吃飯也要分開進去，或是找朋友當掩護，阿布舞還說，雖然麻煩，但想保護好馬傑森，沒想到後來馬傑森劈腿林襄。阿布舞說，當初看到馬傑森和林襄認愛，相當震驚，至於是否真的戀情有重疊？她不諱言，「對！我聽到的就是重疊。」也讓林襄在分手許久後，被冠上小三罪名，這段戀情也再度掀起熱議。