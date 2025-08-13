我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟背景「好於擔憂」

經濟轉弱也未必能阻止牛市

儘管外界擔憂川普關稅的影響，美國7月消費者物價指數（CPI）符合市場預期，使市場對聯邦準備理事會（Fed）降息的期望升高，美股週二（12日）收盤齊揚，科技與金融股領軍走高下，標普500指數與那斯達克指數雙雙收於歷史新高，道瓊也大漲近500點。台積電ADR（TSM）漲0.91％、收244.29美元。道瓊工業指數飆漲483.52點或1.10%，收報44458.61點；廣泛涵蓋市場的標普500指數上揚72.31點或1.13%，收在6445.76點；科技股權重較高的那斯達克指數挺升296.51點或1.39%，收21681.91點；費城半導體指數勁揚169.72點或2.99%，收5840.09點。週二公佈的通膨新數據令投資人鬆了一口氣，他們先前擔心川普總統的廣泛關稅政策可能推高美國物價。7月消費者物價指數年增2.7%，低於道瓊預測的2.8%；剔除波動較大的食品和能源價格的核心CPI年增3.1%，略高於預期的3%。數據公布後，市場對降息的預期急升。根據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具的交易數據，交易員目前押注9月降息機率高達94%，高於數據公布前的85%。市場對10月與12月降息的預期也同步上升。美國銀行資產管理集團的全國投資策略師海林（Tom Hainlin）表示，「目前看起來，股市有點像『金髮女孩經濟』（Goldilocks economy，不冷不熱剛剛好）。越來越多人預期 9 月降息，所以利率有下行傾向、企業盈餘有上行傾向，這對整體股市來說是個相當不錯的環境。」小型股被視為短期借款利率下調的最大受益者，領漲股市，羅素2000指數漲幅幾乎是標普500指數的三倍。週二股市的上漲同時發生在投資人消化最新關稅動態之際。川普週一（11日）表示，他將延長對中國商品加徵更高關稅的90天暫緩期。華爾街接下來也會關注週四公佈的生產者物價指數（PPI），以了解批發通膨情況。這兩份報告都將在聯準會8月底傑克遜霍爾會議和9月政策會議之前發布。雖然今年夏季的市場波動如往常一樣劇烈，但金融資訊機構沃爾夫研究（Wolfe Research）認為，當前的市場憂慮很可能在秋季消退。此外，該公司預測美國經濟接下來將迎來好轉。沃爾夫研究在10日的報告中寫道，「儘管我們官方上仍預計Fed在9月按兵不動，但上週的非農就業數據讓FOMC有理由實施他們仍想進行的降息。現在的情況顯然更接近降息的可能性。不過，展望未來，我們認為到了秋季，經濟狀況會比擔心的更好」，「事實上，增長正顯示出好轉跡象。」加拿大專業研究機構BCA Research在週一的報告中指出，即使經濟顯現疲軟跡象，市場漲勢仍可能持續。BCA Research表示，「對投資人來說，一個或許更重要的問題是，在未來六到十二個月，經濟基本面的疲軟是否真的會影響金融市場。我們開始傾向於認為，如果經濟放緩是逐步發生的，那就不會影響市場。」BCA Research補充稱，事實上，整體走弱甚至可能被「視為聯準會降息的催化劑」。「強勁的看漲動能對任何持防禦立場的人都是個巨大挑戰，而我們也保持謹慎，儘管第一波重要經濟數據已讓我們更確信經濟實際上沒有投資人普遍認為的那麼強勁，勞動市場與消費正如履薄冰般地在停滯臨界點上徘徊。」