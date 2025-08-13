我是廣告 請繼續往下閱讀

有意爭取2026高雄市長選舉的民進黨立委林岱樺，捲入助理費詐領案遭以貪污罪起訴，而《鏡週刊》日前報導指出，林岱樺手機對話已遭破解，除了指示會計「調節」詐領公費助理薪資、用便當收據虛報政治獻金等語成涉案鐵證，且對話中還驚見她稱住持「老公」、「愛您的小女子」等曖昧訊息及暱稱。林岱樺痛批這是特定暗黑勢力結合檢調與媒體，對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰，她絕對與暗黑勢力奮戰到底。對此，律師葉慶元質疑，檢調利用媒體不斷釋出被告有罪，或者是與犯罪構成要件無關但是毀滅被告人格的相關訊息，影響審判公正至巨，他嘆「林岱樺還是一個立委，其他一般的老百姓怎麼辦？」針對林岱樺遭週刊爆料，律師葉慶元13日在臉書發文指出，偵查不公開在憲法上的意義，應該是原告的無罪推定，避免檢察官運用偵查中的資訊造成被告有罪的印象而影響審判的公正性；但現在在臺灣，偵查不公開變成檢察官恫嚇被告的工具，反而檢調利用媒體不斷釋出被告有罪，或者是與犯罪構成要件無關但是毀滅被告人格的相關訊息，影響審判公正至巨。葉慶元嘆，林岱樺還是一個立委，其他一般的老百姓怎麼辦？網友也紛紛留言「連自己黨的都下手如此狠，何況是對在野與人民」、「司法真的很好用，用過了；就上癮！」、「說一個笑話，台灣司法最公正」。