我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐佳瑩驚傳婚變，經紀公司全說了。（圖／翻攝自徐佳瑩臉書）

金曲歌后徐佳瑩與導演老公比爾賈2018年步入婚姻，然而近來婚變傳聞不斷，據悉他們鄰居向媒體爆料指2人關係早已生變，甚至在社區內已不是祕密，夫妻倆除了比爾賈的異性緣引發爭執外，還曾為家庭大小事翻臉，讓婚姻裂痕逐漸擴大。對此，徐佳瑩所屬的亞神音樂回應：「。」根據《鏡週刊》報導，演藝圈知情人士透露，徐佳瑩與比爾賈曾因孩子教育問題激烈爭吵，雙方觀念南轅北轍，讓關係陷入僵局，過程中甚至有人脫口說出「離婚」2字，當初這段相差11歲的浪漫，如今卻在生活現實面前顯得格格不入，雖然2人仍會一同出席親友聚會，但相處狀態被形容為「貌合神離」。近日徐佳瑩多數時間獨自返家，比爾賈也各自安排生活行程，2人鮮少同框，徐佳瑩上週還由專屬司機接送外出，不久後比爾賈則搭乘同一輛車回家，這種錯開行程的互動模式，更讓外界懷疑2人早已分居式生活。回顧徐佳瑩過去談及婚姻，她曾坦言：「我愛我的分身乏術，但我也恨它。」形容在音樂與家庭間的掙扎與取捨，她認為站上舞台時能全心投入音樂是種奢侈，如今傳出婚姻生變，也讓粉絲不免擔心她的狀態與未來發展。對於徐佳瑩傳出與比爾賈7年婚變的傳聞，徐佳瑩所屬的亞神音樂則回應：「子虛烏有，一切都好。」