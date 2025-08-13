我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Lulu將再度攜手陳漢典，一同在TVBS《明星製作公司》共同主持節目。（圖／翻攝自Lulu 黃路梓茵臉書）

34歲女星Lulu（黃路梓茵）在《綜藝大熱門》收攤後，據傳並未如外界傳聞陷入節目「歸零」窘境，反而成功接下TVBS 2檔全新實境秀主持棒，她將與曾莞婷、陳漢典、風田、楊銘威共同主持周6晚間新節目《明星製作公司》，並首度升格擔任節目製作人，帶領團隊完成「節目中的節目」拍攝挑戰。根據《CTWANT》報導，Lulu將在《明星製作公司》中與其他4位主持人將輪流擔任製作人、導演、企劃、編劇等不同角色，依照來賓需求設計並完成特定任務，整個製作過程將以實境秀形式呈現於電視螢幕，最終成品也會同步上傳至YouTube播出，打造跨平台節目新模式。該節目去年即獲文化部補助700萬元，與同台節目《來吧！哪裡怕》齊名，被視為明年電視圈重點計畫之一。據悉，《明星製作公司》將接替原定《來吧！哪裡怕2》的周6晚間時段，後者因6棒成員威廉閃兵而停擺，文化部資料顯示，《明星製作公司》憑藉創新企劃成功取得700萬元補助，成為繼《來吧！哪裡怕》獲得850萬元後，又一高額獲資助的原創實境節目。對此，TVBS方面則僅回應：「一直有原創作品籌備中，時機成熟會再對外公布。」除了《明星製作公司》，Lulu還將主持另一檔TVBS全新節目《開伙開伙》，與一位日本主廚及一位韓國主廚組成餐車團隊，展開環島料理之旅，預計帶來滿滿異國風味與公路實境感。對於連開2檔節目，LULU經紀人笑回：「謝謝電視台提供就業機會，錄取通知還是要問TVBS。」這也意味著她不僅工作不減，反而迎來事業新高峰。